Após 7 anos, a-ha volta ao País com turnê 'Analogue'

Muito mais do que novas canções, o público que for ao show vai querer ouvir as músicas que ascenderam o trio norueguês aos primeiros lugares das paradas por toda a década de 80. Formado em 1982 na Noruega, o a-ha logo saiu de seu país natal para se estabelecer em Londres. Em 1984, os cantores lançaram o aclamado ''Hunting High and Low'', que além da faixa-título, trouxe a campeã da MTV Take On Me, além da dançante The Sun Always Shines on T.V.

Durante o restante da década, Harket e cia. presentearam seus fãs com sucessos instantâneos como Cry Wolf, Early Morning, Stay On These Roads, Crying In The Rain, Manhattan Skyline e The Living Daylights, que foi tema do filme 007 Marcado para a Morte. Ao todo, venderam mais de 30 milhões de discos em todo o mundo.

Em 1991, o grupo se apresentou na segunda edição do Rock In Rio - na noite teen que ainda contou com os rapazes do New Kids On the Block - e mostrou que sabia tocar e cantar ao vivo, sem a necessidade de playbacks ou efeitos. Do show foi retirado o clipe de Early Morning, do álbum ''East Of The Sun West Of The Moon''. O trio só voltaria ao País em 2002 para apresentar a turnê do álbum ''Lifelines''. Na época, muitas músicas do álbum foram apresentadas, assim como de ''Minor Earth Major Sky'', CD lançado em 2000. As informações são do Jornal da Tarde.

a-ha. Credicard Hall. Av. Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Tel. (011) 2846-6010. Hoje, às 21h30. De R$ 100 a R$ 350. Censura: 16 anos. Ingressos esgotados.