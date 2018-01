Após 50 anos, Smurfs vão ganhar filmes e novas mulheres Criados como personagens secundários para um único álbum de HQs, os gnomos azuis mundialmente conhecidos como Smurfs vão celebrar seu meio século de vida com a realização de um filme e uma invasão de novas personagens femininas. Os Smurfs (ou Schtroumpfs, no original belga) têm uma altura que não ultrapassa a de três maçãs e vivem de comer ração e consertar o dique da aldeia. Mas os negócios que eles já geraram em 30 idiomas são estimados por algumas fontes em 4 bilhões de dólares, rendendo entre 5 e 12 milhões de dólares em royalties por ano. O cinqüentenário dos Smurfs será comemorado com um novo álbum de aventuras do grupo, estatuetas, uma exibição no museu dos quadrinhos de Bruxelas, uma série de selos comemorativos e --como mudam os tempos-- mais mulheres na sua aldeia com casinhas em forma de cogumelo. A smurfette loira, criada originalmente pelo feiticeiro Gargamel para incitar ao ciúme e à rivalidade entre os membros da comunidade, passou anos sendo o único alvo dos olhares masculinos desse universo. "Houve mudanças dramáticas nos valores sócio-culturais nos últimos 20 a 25 anos", disse Hendrik Coysman, diretor da empresa IMPS, que detém os direitos dos Smurfs, numa entrevista coletiva na segunda-feira. "Uma delas é o maior poder das garotas. Então haverá uma maior presença feminina na aldeia Smurf, e isso será, é claro, a base para novas histórias." Os Smurfs chegarão à era contemporânea numa animação em 3D por computador. O roteiro e outros detalhes devem ser divulgados nas próximas semanas.