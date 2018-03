Após 3 anos, Rent volta à Broadway Os produtores do musical Rent, que contava a história da juventude boêmia de Nova York nos anos 1990, e ficou em cartaz durante 12 anos, anunciaram anteontem que a produção voltará à Broadway no dia 11 de agosto. As audições para selecionar os participantes do musical terão início em 18 de março. As informações foram divulgadas em comunicado pelos produtores Jeffrey Seller, Kevin McCollum e Allan Gordon. O diretor escolhido para a nova montagem de Rent foi Michael Greif, que trabalhou em Next to Normal e Grey Gardens. Inspirada na ópera La Boheme, de Puccini, a produção teve mais de 5 mil apresentações até 2008. / EFE