Após 25 anos, Ritchie relança álbum com 'Menina Veneno'

Em agosto de 2008, durante uma reunião de trabalho, num café, com o novo empresário, o cantor Ritchie foi interpelado por um representante da gravadora Sony, de quem ouviu: "Você sabia que eu continuo vendendo seu primeiro álbum até hoje?" Ritchie e o empresário já conversavam sobre o desejo de relançar o álbum Voo de Coração, que completara 25 anos seis meses antes. Naquele momento, concluíram: o encontro não era só coincidência, e sim um sinal de que o projeto tinha mesmo de ser realizado. O relançamento deu-se perto do Natal passado. Considerado um marco do rock brasileiro, o disco, praticamente só de parcerias de Ritchie com Bernardo Vilhena, tem no lado A seu maior hit, Menina Veneno, além dos também sucessos A Vida Tem Dessas Coisas, Casanova e Voo de Coração; no lado B, Pelo Interfone. À época, o LP vendeu mais de 1 milhão de cópias. O CD foi totalmente remasterizado em 2008 a partir das fitas originais. O álbum agrada não só aos fãs da década de 80, mas também a quem não a viveu - no site de Ritchie, www.ritchie.com.br, os comentários não são só de quarentões. O cantor fixou o preço do produto em R$ 12,90. No CD, o público tem, além das dez faixas originais (No Olhar, Preço do Prazer, A Carta, Parabéns Pra Você e Tudo Que Eu Quero complementam as já citadas), três bônus: Mi Niña Veneno, The Letter e Baby Meu Bem. No segundo semestre, o cantor inglês lança um DVD e um CD com inéditas. Entre os planos para o futuro, poderá constar ainda o lançamento de um CD com suas 14 músicas incluídas em novelas, entre elas Menina Veneno, que entrou em Pão Pão Beijo Beijo, Casanova, tema de abertura de Champagne, ambas em 1983, e a última, Fala, tema do personagem de José Mayer em A Favorita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.