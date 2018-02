Após 19 anos, Led Zeppelin se reúne para show em Londres

Os integrantes ainda vivos da lendária banda de rock Led Zeppelin anunciaram nesta quarta-feira que vão se reunir para um show em Londres, depois de 19 anos sem se apresentarem juntos. O vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones vão tocar em um show em homenagem ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, em 26 de novembro, na O2 Arena. "Durante a existência do Led Zeppelin, Ertegun foi uma grande base de solidariedade e harmonia", disse o vocalista Plant. "Para nós, ele era a própria Atlantic Records, além de ser um grande amigo." O baterista da banda, John Bonham, morto em 1980, será substituído por seu filho, Jason. Segundo Harvey Goldsmith, um dos promotores do show, os músicos ensaiaram durante uma semana, depois de terem sido convidados a tocar por apenas 30 minutos. "Após os ensaios, tivemos uma reunião e Robert anunciou que eles estavam dispostos a realizar um show inteiro, mais longo", revelou. A última vez que o Led Zeppelin se apresentou com sua formação original foi em julho de 1980, em Berlim, dois meses antes da morte de Bonham. Os membros restantes tocaram no Live Aid cinco anos depois, e no 40º aniversário da Atlantic Records, em 1988. Mas uma briga entre Jones e os outros dois músicos os separou. O show em novembro vai coincidir com o lançamento de uma nova compilação da banda, em um duplo CD intitulado Mothership. Organizadores do evento esperam que o reencontro do Led Zeppelin provoque uma grande corrida pelos ingressos. Por isso, os bilhetes serão sorteados. Os interessados terão que se registrar no site ahmettribute.com, dedicado exclusivamente ao espetáculo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.