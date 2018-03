Após 17 anos, Nicole Kidman voltará a interpretar no teatro

Nicole Kidman vai voltar ao teatro em Londres em setembro. no papel da cientista britânica Rosalind Franklin, em Photograph 51, 17 anos depois de a atriz de Hollywood fazer sua estreia no West End, a região dos teatros na cidade.

A peça escrita por Anna Ziegler conta a história de Rosalind, cujo uso de imagens de difração de raios X levou à descoberta da dupla estrutura helicoidal do DNA, em 1953.

Nicole, atriz premiada com o Oscar, estreou nos palcos britânicos em 1998 com a peça The Blue Room, de David Hare, no Donmar Warehouse, em Londres, em uma performance amplamente aclamada pela crítica, e que chegou a ser descrita como "puro viagra teatral".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por esse papel ela foi indicada ao Olivier Award, principal premiação do teatro de Londres. O diretor britânico Michael Grandage vai dirigir Photograh 51, voltando a reunir-se com Nicole na sequência de Genius, no qual ela é a protagonista.

A peça será encenada no Noel Coward Theatre e marcará o retorno da companhia de teatro de Grandage ao West End, depois de uma temporada de produções de sucesso em 2013/2014, entre as quais Henrique V, estrelado pelo ator britânico Jude Law. Photograph 51 será encenada de 14 de setembro a 21 de novembro.