Após 17 anos, bebê refaz capa do clássico disco do Nirvana

A famosa capa do álbum Nevermind, do Nirvana, ganhou uma nova versão. Após 17 anos, Spencer Elden, o fofo bebê que aparece pelado nadando atrás da nota de um dólar, refez a foto, agora usando shorts, segundo informou o site da MTV americana. Spencer Elden, agora de shorts. Foto: MTV/Reprodução No ano passado, Elden declarou, em entrevista à emissora, que "é um pouco estranho pensar que várias pessoas já me viram pelado. Eu me sinto como o maior astro pornô do mundo". A nova foto foi feita na mesma piscina da primeira - no centro aquático Rose Bowl Aquatic Center, em Pasadena, Califórnia. Ainda de acordo com o site da MTV, não se sabe porque Elder resolveu criar a imagem. A imagem original foi feita pelo fotógrafo Kirk Weddle e na época - em 1991 - os pais de Elder receberam apenas US$ 200 por permitirem o uso da imagem. Segundo o site da Rolling Stones Brasil, Elder já havia refeito a foto em 2001, aniversário de dez anos do disco, para a edição americana da revista. A capa de Nevermind também já foi parodiada pela Rolling Stones nacional. Em sua décima edição, a capa da publicação foi o personagem Homer Simpson de cuecas nadando atrás de uma rosquinha.