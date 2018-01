Após 15 horas de prova, Alexandre é o novo líder do BBB 8

Após 15 horas de prova, Alexandre conquistou a liderança da casa do Big Brother Brasil 8 nesta sexta-feira, 25. Na prova, que começou na noite de quinta, os brothers tinham que ficar abraçados a totens, montados no jardim da casa, e apenas com os pés apoiados em dois suportes. A disputa final ficou entre Marcos, Thatiana e o modelo de Limeira. A piauiense Gyselle desistiu da prova logo quando amanheceu e, por conta de novas regras do jogo, já está no paredão, que nesta semana será triplo. O eliminado da semana passada Rafael Galego precisou indicar alguém antes de deixar a casa e Gyselle foi a escolhida. A única forma da modelo não enfrentar o paredão seria conquistando a liderança. Alexandre conseguiu imunidade por uma semana e ainda irá aproveitar mordomias como o quarto com uma cama king size, cinema e guloseimas. A indicação do líder, assim como o votado pela casa, será conhecida no domingo.