Após 15 anos, os Genesis iniciam turnê na Finlândia

Os músicos do Genesis começam nesta segunda, 11, na Finlândia, sua nova turnê européia, 40 anos após sua formação original. É a primeira do grupo de rock britânico em 15 anos, mas sem o líder Peter Gabriel. Para o show em Helsinque, a banda inglesa terá espaço de sobra para comemorar: o palco se estende por 64 metros de largura, 28 de comprimento e 28 de altura. Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks se apresentam no Olympia Stadion por duas horas e prometem percorrer as quatro décadas da carreira. "Teremos na lista todas as músicas que os fãs esperam, do disco The Lamb Lies Down on Broadway até o último CD, I Can´t Dance", conta Phil Collins. A banda de 130 milhões de discos vendidos mantém seu hábito números grandiosos: a tela atrás dos músicos terá 648 metros quadrados de luzes, alimentados por 7,5 quilômetros de cabos. Para transportar o palco são necessários 63 caminhões, além de 22 furgões e 11 ônibus para as 235 pessoas que fazem parte da produção. "Sempre mantivemos contato um com o outro", lembra Collins. "Começamos a pensar nessa reunião há alguns anos, depois tomamos a decisão: agora ou nunca mais". Depois de Helsinque, a turnê européia, Turn it on Again Tour, prossegue pela Dinamarca, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria, Polônia, França, Holanda, Grã Bretanha, Mônaco e Itália, onde a banda recebe o ex-leader Peter Gabriel.