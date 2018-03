Após 14 anos, Cachoeiro-ES se prepara para show do Rei

Não é exagero afirmar que Roberto Carlos botou Cachoeiro de Itapemirim no mapa. Praças, ruas, suítes de hotéis, medalhas de honra da Câmara Municipal e selos emitido pelos Correios da cidade levam o nome do cantor. Anualmente, durante a semana do aniversário de Roberto, a prefeitura promove a ?Semana do Rei?, com diversas atividades que remetem a ele. Neste ano, com a expectativa do show, os eventos praticamente triplicaram.

No início da semana, em parceria com a Catedral de São Pedro, a principal da cidade, centros culturais e colégios, a prefeitura iniciou a campanha "Como é Grande o Nosso Amor por Você", responsável por recuperar a casa onde ele nasceu, hoje um centro cultural. Também foi reconstruída a praça Da Princesa ao Rei (em homenagem ao cantor), e foram feitos seminários e missas na Catedral. Alunos das escolas particulares e municipais de Cachoeiro ainda receberam aulas sobre Jovem Guarda, com apresentações musicais de corais, teatros e palestras. A euforia ganha força com o relógio instalado na praça Gerônimo Monteiro para fazer a contagem regressiva para o show.

"A nossa expectativa é altíssima", admite o prefeito de Cachoeiro, Carlos Roberto Casteglione Dias. "Enfeitamos as ruas com cartazes de boas-vindas, fitas brancas e azuis e convocamos a população a ir para as ruas acompanhar o trajeto que Roberto fará do aeroporto até o estádio." O próprio Rei admitiu que está feliz com o retorno à cidade natal, em entrevista coletiva concedida no início do mês. "Terei que fazer um grande esforço para não chorar a cada minuto, será difícil segurar a emoção", disse.

O repertório para o show ainda não foi divulgado, mas deve ter os grandes clássicos. De certeza, Roberto cantará Meu Pequeno Cachoeiro, de Raul Sampaio. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil liberaram o estádio Sumaré, local do show. Os ingressos para a arquibancada, no entanto, ainda não se esgotaram porque muitos fãs estão com receio de comprar para este setor, já que um muro desabou em decorrência das fortes chuvas no final de março. "Não há problemas estruturais e a queda foi um caso isolado. Estamos preparados para o evento", assegura o prefeito. Até domingo, mais dez eventos, entre shows de artistas locais, saraus e exposições, ocorrerão em Cachoeiro. Então, será a vez do Rei assumir o trono. As informações são do Jornal da Tarde.