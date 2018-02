Após 13 anos, Elton John se apresenta amanhã em SP

Quem se dirigir amanhã à Arena do Anhembi, em São Paulo, pode ter uma certeza: vai ouvir música da melhor qualidade. O mote da turnê que Elton John traz ao Brasil é este. Criada no lançamento mundial da coletânea Rocket Man - The Definitive Hits, Sir. Elton volta ao país após 13 anos para deliciar os fãs com seus maiores sucessos. Ao todo, serão 26 músicas espalhadas por mais de duas horas de concerto. Veja também: James Blunt e seus hits fulminantes abre show de Elton John Elton John traz seu espetáculo 'Rocket Man' lotado de hits Elton John teve uma fase política na carreira Ouça canções e leia letras de músicas de Elton John A abertura instrumental e pesada de Funeral for a Friend deve aquecer o público da provável chuva - segundo a agência Climatempo - que cairá na noite de sábado. O palco, as luzes e as vestimentas do cantor nesta turnê são bem discretas. Diferentemente do DVD que chega às lojas nesta semana, Sir. Elton preferiu destacar suas belíssimas composições, sem que fosse necessárias grandes explosões, cores e objetos cenográficos. Sentado em seu piano Yamaha e amparado por Nilgel Olson (baterista de Elton desde 1969), Davey Johnstone (guitarrista que o acompanha desde 1972), Guy Babylon (teclado), Bob Birch (baixo e vocal) e John Mahon (percussão e vocal), o cantor tece no palco um histórico de sua carreira. Dois telões de 5 X 6m vão exibir o show. A organização do evento espera a presença de cerca de 30 mil pessoas no Anhembi. A censura é livre. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais maiores de idade. Para quem não for ao concerto, a TV Globo transmitirá o show por volta das 23h (após o BBB9). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Anhembi, das 20h deste sábado à zero hora de domingo. Elton toca na segunda-feira no Rio. Depois, vai a Buenos Aires, onde se apresenta no estádio do Boca Juniors. Em seguida, passa por Santiago (Chile), Caracas (Venezuela) e Bogotá (Colômbia). As informações são do Jornal da Tarde. Elton John. Arena Anhembi. Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana. Amanhã, a partir das 20 horas. Abertura: James Blunt. Pista: R$ 250. Ingressos na Arena, entre os portões 30 e 31, das 9h às 18h ou em www.ingresso.com.br Repertório. Funeral For A Friend; Love Lies Bleeding; The Bitch Is Back; Mad Man Across the Water; Tiny Dancer; Levon; Believe; Take Me To The Pilot; Goodbye Yellow Brick Road; Daniel; Rocket Man; Honky Cat; Sacrifice; Don''t Let the Sun Go Down On Me; All the Young Girls Love Alice; I Guess That''s Why They Call It The Blues; Sorry Seems To Be The Hardest Word; Candle In The Wind; Bennie And The Jets; Sad Songs; Philadelphia Freedom; I''m Still Standing; Crocodile Rock; Saturday Night''s Alright ; Pinball Wizard; Your Song.