Após 112 anos, famoso dinossauro deixa o Museu de História Natural de Londres

A cópia do esqueleto de um dinossauro que está há mais de cem anos no Museu de História Natural de Londres, conhecida popularmente como "Dippy", foi exposta pela última vez nesta quarta-feira.

O esqueleto do diplodocus montado com 292 ossos de gesso será substituído pelo de uma baleia que morreu em uma praia irlandesa em 1891.

Mais de 90 milhões de pessoas visitaram "Dippy" desde que o empresário Andrew Carnegie o presenteou ao museu, em 1905. O dinossauro de gesso é uma réplica de um achado nos Estados Unidos em 1898.

Com 21,3 metros de extensão e 4,25 de altura, "Dippy" empreenderá uma turnê de dois anos pelo Reino Unido antes de virar estátua de bronze, que ficará exposta nos jardins do famoso museu da avenida Cromwell.

Em novembro do ano passado, a patrona do Museu de História Natural de Londres, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se despediu de Dippy. Ela participou de uma tea party com 20 crianças de uma organização de caridade, que contou até com um bolo em formato do dinossauro.