APÓS 10 ANOS DE RETIRO, BOWIE LANÇA MÚSICA NOVA

As notícias não poderiam ser melhores: David Bowie está de volta após 10 anos de ausência. Ontem, data de seu aniversário de 66 anos, ele lançou Where Are We Now, primeiro single de seu novo disco que será lançado no dia 11 de março, The Next Day. Também há um rumor não confirmado de que ele voltará aos shows no festival de Glastonbury.

Construída com referências à geografia berlinense (Potsdamer Platz, Nürnberger Straße, a ponte Bösebrücke, a atmosfera alemã em que ele produziu Heroes, Low e The Lodger), a nova canção Where Are We Now veio acompanhada de um vídeo dirigido por Tony Oursler que inundou sites da internet ontem.

No vídeo, as cabeças de Bowie e de uma mulher aparecem recortadas em um boneco de pelúcia no meio de uma sala cheia de objetos simbólicos. Parece um apartamento em dia de mudança. Bowie canta dali, recortado. Mais adiante, ele aparece de corpo inteiro vestindo uma camiseta com a inscrição M/S Song of Norway (um navio caribenho), ao lado de um saco branco (onde se lê: "Obrigado por comprar conosco").

Where Are We Now remete à produção de Bowie nos anos 1980 e parece uma reflexão crepuscular sobre a condição atual do astro, que há alguns anos passou a viver recluso em seu apartamento em Nova York com a mulher, Iman, e a filha, Alexandria. Dizia-se que ele estava acometido de uma doença degenerativa.

A canção o mostra em estupenda forma, para começar. Sob uma batida lânguida (que se torna marcial na metade da música), a balada é dirigida pelo piano e pelo sintetizador. A voz não parece fragilizada, mas um tanto mais melancólica. Bowie produziu seu novíssimo álbum com Tony Visconti, que colaborou em 12 de seus álbuns mais vitais, como The Man Who Sold The World, Scary Monsters e os três de Berlim.