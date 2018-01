Após 1.ª sessão de quimio, Hebe agradece 'amor' de fãs

A apresentadora de televisão Hebe Camargo, de 81 anos, foi submetida nesta quarta, 13, à primeira sessão de quimioterapia para tratamento de um câncer no peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal.

Segundo boletim médico divulgado na noite de hoje pelo Hospital Albert Einstein, a paciente passa bem, está animada e não apresentou efeitos colaterais ao tratamento. O procedimento levou duas horas.

A pedido de Hebe, o hospital divulgou também uma mensagem da apresentadora a todos que torcem por sua recuperação.

"Eu sempre falei que solidão não existe. Obrigada Brasil por ter me cercado de tanto, de tanto, de tanto amor", diz a mensagem.

A apresentadora está internada desde sexta-feira, 8, no hospital Albert Einstein. Ela deve fazer no máximo oito sessões de quimioterapia, com intervalos de até 21 dias entre elas, e não precisará ficar internada durante a terapia.

Um dos oncologistas responsável pelo tratamento de Hebe, Sérgio Simon, disse ontem, em entrevista coletiva, que tumores como os da apresentadora podem ser eliminados em 60% dos casos só com quimioterapia. Não há sinais de que o câncer tenha atingido outros órgãos.