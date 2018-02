Apollo Nove

1. MALDOROR IS DEAD - Current 93.

"Das duas uma: ou os seus vizinhos vão achar que você é o Charles Manson ou vão achar que a sua casa é mal assombrada".

2. HAVE YOU SEEN YOUR MOTHER, BABY- Rolling Stones.

"Essa dos Stones faz parecer que o os bombeiros estão chegando."

3. BEIJO EXAGERADO - Mutantes.

"Acorde todos numa verdadeira vibe de paz e amor. A psicodelia do phaser (efeito sonoro) vai mostrar aos vizinhos o quanto você é cool."

4. NÃO VADEIA CLEMENTINA- Clementina de Jesus.

"O despertar de um dia de folga. Essa sempre deixa todo mundo feliz".

5. ALICE PRACTICE - Crystal Castles.

"Se você mora ao lado de um convento, esse som é perfeito para um domingo ensolarado

com as janelas bem abertas".

6. HOT ON THE HEELS OF

LOVE- Throbbing Gristle.

"Punk e Kraftwerk juntos já em 1978. Seus vizinhos vão dançar e emprestar a garagem a você".

7. ODE À ALEGRIA- Ludwig van Beethoven.

"Para manhãs gloriosas e noites de horror show".

8. THINKIN" OF ONE THING AND DOIN" ANOTHER- Miles Davis.

Essa faixa do álbum On the Corner é de um período em que Miles passava dias e dias sem dormir. Dá a sensação de que ele realmente estava bem acordado".

9. SISTER RAY- Velvet Underground.

"Reza a lenda que nem o engenheiro de som aguentou ouvir essa gravação de 17 minutos até o fim. Você vai precisar de coragem".

10. NEIGHBOURS- Rolling Stones.

"Uma singela análise das relações entre pessoas felizes em um contexto urbano-civilizado".