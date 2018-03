Apoena destaca trabalho das bordadeiras de Brasília

Os bordados da Apoena abriram o terceiro dia de desfiles do Fashion Rio. A estilista Kátia Ferreira fez uma coleção dedicada à Brasília, terra natal da sua grife. Listras e poás de todos os tamanhos ganharam os bordados, feitos por artesãs da periferia da capital federal, que caracterizam a Apoena. Eram uma referência às curvas e linhas retas do modernismo.

Grife Apoena abre maratona de desfiles no Armazém 3 do Píer Mauá. Foto: Marcos D' Paula/AE

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kátia fez vestidinhos curtos, acinturados, e sem uma única costura. O azul do céu de Brasília esteve presente em macaquinhos, shorts e frente única. As flores de todas as cores também apareceram. Colares de várias voltas, feitos em miçanga, completavam os looks, mas em alguns momentos acabaram por esconder estampas e bordados.

Azul do céu de Brasília aparece até nos colares de miçangas. Foto: Marcos D'Paula/AE