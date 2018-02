Aplicação prática da espiritualidade

O significado e aplicação prática de toda revelação espiritual é promover a assistência mútua entre todas as partes que compõem o infinito Universo. As práticas espirituais ampliam a inteligência e tornam os seres humanos aptos para se engajar no trabalho divino de proteção da Vida. Quando vemos seres humanos promovendo lutas de poder e se esforçando para que as pessoas sejam todas contra todas, temos certeza de que aí o espírito não foi invocado e de que as coisas seguem pelo sentido oposto da proteção da Vida. O espírito é aquilo que se afasta do "todos contra todos" e promove o "todos juntos agora!" Isso não é muito difícil de entender nem de aplicar de forma prática, a não ser que haja propósitos sinistros em andamento.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Demonstre firmeza quando expressar suas convicções, mas tenha cuidado para que essa não se transforme em agressividade, porque dessa forma você perderia a razão e a discussão degringolaria em conversa de loucos.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seria impossível chegar lá sem acontecer nada que provoque tumulto e perturbação. A liberdade nunca foi nem nunca tampouco será dada de presente, cada alma humana terá de lutar por ela, tornando-se merecedora.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Diferenças de opinião não precisam enveredar para o lado de conflitos insuperáveis. Justamente essas diferenças ocorrem para que as pessoas lapidem melhor suas ideias e não para que se agarrem teimosamente a elas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ainda há muitas pontas soltas que atrapalham o bom desempenho dos planos que você colocou em andamento. Porém, nem isso deve preocupar sua alma, pois, não é pelo enfrentamento que essas pontas soltas serão superadas.

LEÃO 22-7 a 22-8

A inteligência é sensata a maior parte do tempo, porém, em determinados momentos parece dar pulos e incentivar medidas precipitadas. Nada garante que a sensatez seja sempre a melhor escolha possível.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Progresso que não se pode compartilhar é apenas meio caminho andado. Suspeite de todo avanço que provocar tumulto e discórdia no círculo que deveria apoiar e dar sustentação a você, o familiar. Tudo deve andar junto.

LIBRA 23-9 a 22-10

Quanto mais perto

sua alma se encontrar do que pretende realizar, mais difíceis de superar serão os obstáculos e contrariedades, muitos desses postos no caminho por pessoas que deviam apoiar você.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Qual seria o valor de ter algo que não se pode compartilhar? Muito pequeno, com certeza. O valor de tudo que você tiver aumentará sempre na mesma medida em que você o compartilhar com as pessoas queridas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada será igual, nunca mais! As coisas mudam porque não sustentam a imortalidade, duram quanto você acreditar nelas. No momento em que sua mente se foca em outros assuntos, novas realidades surgem do nada.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Há uma razão para tudo, mas às vezes essa não é fácil de desvendar; só a passagem do tempo, depois que todo mundo se acalma, evoca a verdadeira realidade, a causa que provoca todas as mudanças e transformações.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

As coisas tendem a mudar, de novo! Quando parecia que viria um tempo de maior estabilidade, vem junto também o espírito da transformação. Neste momento o mundo não vai parar quieto, continuará produzindo vaivéns.

PEIXES 20-2 a 20-3

Você não espera que as coisas aconteçam por si, em algum momento você avança com a alma motivada pela firmeza dos propósitos e se sobrepõe à força das circunstâncias adversas, que parecem tornar impossível a tarefa.