Aplausos para o dono do circo

Com um sorriso largo, o dedo mindinho mutilado e a cabeça com o formato de uma bala, Guy Laliberté, fundador e proprietário do Cirque du Soleil, parece um homem planejando dominar o mundo. Neste caso, as aparências não enganam. "Há três capitais do entretenimento no mundo: Las Vegas, Nova York e Londres", anuncia o empresário no vasto câmpus onde dois quintos dos seus cinco mil empregados trabalham. "Até agora, a única que conquistei realmente foi Las Vegas. Nova York e Londres ainda estão na minha lista."

Laliberté, cuja mão esquerda foi ferida quando cozinhava, está sendo modesto, pois ele não é um recém-chegado a Nova York, onde já mostrou 19 espetáculos. E tampouco a Londres, uma vez que se apresentou 18 vezes na cidade desde a criação do Cirque du Soleil, no início dos anos 80. Não foi reduzindo as suas expectativas que ele saltou de tocador de acordeão de rua para se tornar um dos empresários mais poderosos do mundo.

Até o fim do ano, o companhia programou a estreia de três novas produções. Michael Jackson: The Immortal World Tour, que entra em cartaz em outubro, em Montreal. Iris, uma fantasia repleta de ação, deverá ser o primeiro espetáculo permanente da trupe em Los Angeles.

No entanto, a aposta mais alta deve ser Zarkana, que inicia temporada de quatro meses no Radio City Music Hall. Embora vá depois para Madri e Moscou, não é mero acaso ele ser lançado primeiro em Nova York, local que a companhia sofreu seu primeiro real fracasso, com Banana Shpeel, no ano passado. Foi uma tentativa de fundir circo com teatro musical, contando a história de um produtor diabólico que promete fama e fortuna a um palhaço. Quando o show chegou a NY, o grupo já tinha perdido confiança no conceito, o compositor havia sido demitido, as músicas foram cortadas e o espetáculo ficou mais restrito às tradicionais acrobacias.

Quando esses problemas aconteceram, Laliberté, dono de uma ilha, um barco e sete casas, não podia ser localizado: estava em uma aventura de 12 dias pelo espaço, depois de pagar US$ 35 milhões para ser o sétimo turista na nave Soyuz TMA-14, em 2009, o que lhe propiciou uma das maiores desculpas da história por um fracasso no mundo do entretenimento. "Havia canções demais, como se fosse um show da Broadway", disse o diretor do espetáculo, David Shiner. "Guy queria muito produzir algo diferente. Mas ele estava no espaço", lembrou.

O empresário assume a responsabilidade pelo fracasso, mas é justamente por causa dele que está de volta a Nova York, onde espera que Zarkana se torne a coqueluche do verão. "Estamos voltando como homens, para encarar de frente os críticos que nos assassinaram."

A mensagem é desafiadora, mas dita em voz calma. Como um dos mais influentes produtores no mundo do espetáculo, Laliberté mantém surpreendentemente um comportamento discreto em relação à mídia e dentro do Cirque. Analisar seu caráter é um desafio, já que são raros os amigos íntimos, e mesmo seus sócios de longo tempo dizem que o conhecem pouco. Ele sempre mantém um comportamento empresarial. Philippe Decouflé, diretor de Íris, descreve-o como uma "pessoa gentil, mas intimidante".

Ao trazer Zarkana para Manhattan, a companhia fica ainda mais perto do centro do mundo tradicional do teatro. Só em números ela já é concorrente de peso; as suas 22 produções atuais, incluindo as de Las Vegas e as que viajam pelo mundo vendem, anualmente, tantas entradas quanto todos os espetáculos da Broadway juntos. Os shows permanentes custam entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões e as grandes encenações são lançadas a cada dois anos com a precisão de uma linha de montagem: estreiam no Canadá, seguem para os EUA e depois o mundo. A receita total, incluindo ingressos e merchandising, deve ultrapassar US$ 1 bilhão, pela primeira vez, no próximo ano.

O Cirque du Soleil redefiniu uma das mais antigas formas de arte do mundo. Eliminou os animais e o mestre de cerimônias, introduziu a música new age, os grandes orçamentos, atletas de classe mundial e clowns. Mas o maior triunfo é mesmo em Las Vegas: 7 espetáculos permanentes em 17 anos. Segundo Dominic Champagne, que dirigiu dois deles, Love e Zumanity, "é só chamar de Cirque du Soleil e sem dúvida será um sucesso".

À medida que o empreendimento se transformou numa alternativa artística ao circo tradicional, para algumas pessoas ele ficou frio e avesso ao risco. "Estamos condenados a fazer apenas shows acrobáticos?", indaga Laliberté. "O circo tem mais altos e baixos do que uma peça. Você necessita daquele "uau!" do público. O seu momento de ternura e de humor", revela. "Olha, o que faço, acima de tudo, é pelo público." / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO