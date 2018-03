Apertem os cintos!

A sensação que eu tenho é que o pessoal ali ao redor do detector de metais tá sempre querendo mostrar serviço. Porque eles sabem que ninguém quer derrubar o voo da TAM que faz Uberaba-Cuiabá, sabe assim? Quem é o terrorista brasileiro maquiavélico que quer derrubar um Boeing em Manaus? O pessoal da segurança nos aeroportos brasileiros sabem que podem perder o emprego a qualquer momento quando alguém se perguntar "pera aí, por quê?".

De vez em quando eles param sua mala e perguntam muito sério se aquilo é uma caneta mesmo. Você fala que é e eles mandam você seguir. Ufa, minha caneta-bomba passou ilesa. Eu sei que tem que ter segurança e que os caras tão só fazendo o trabalho deles, mas é que é muito exagerado. Talvez só Brasília tenha que se preocupar com atentados, por motivos óbvios. Mas Santarém? Macaé? Londrina? Diz que o aeroporto de São José do Rio Preto é o mais seguro do Brasil. A tradução literal é: o mais chato do Brasil. Tem que tirar sapato, laptop, a fila é grande e pra quê? Do que São José do Rio Preto está nos protegendo que o resto do Brasil não está conseguindo fazer? Quantos atentados será que eles já conseguiram evitar com esse rigor todo? Aposto que no 11 de setembro os funcionários de lá pensaram: isso aí aconteceu porque não foi aqui em São José do Rio Preto, que aqui a gente tinha evitado tudo isso.

Um dia, voltando de lá, na fila, na minha frente, estava o Antônio Fagundes. Ele passou a bagagem de mão pela maquininha e o policial pediu pra ele abrir a mala. Revistou e com a maior seriedade do mundo, mandou ele seguir. Na boa, qual o perigo real e imediato que o Antônio Fagundes pode representar para a nação? O que poderia ter Antônio Fagundes em sua bolsa de mão que pode ser visto como uma ameaça? E você acha mesmo que ele vai surpreender a todos, largar tudo e explodir um 747 em São José do Rio Preto? Já tô até vendo a matéria no dia seguinte: "Membro da Al-Qaeda, Antônio Fagundes derruba voo da Gol no Ibirapuera. Suas últimas palavras foram: não é só pelos 20 centavos". Não quero dizer com isso que o Antônio Fagundes tenha que ter passe livre, ele tem que passar pelo mesmo procedimento que todo mundo. Mas assim, São José do Rio Preto, menos né? Bem menos.

***

