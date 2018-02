APCA premia hoje os melhores de 2012

A premiação será realizada no Sesc Pinheiros, às 20h, com apresentação de Marília Gabriela e Herson Capri. Hoje também será realizada a entrega do 25.º Prêmio Shell de Teatro de São Paulo (PST-SP). A festa ocorre na Estação São Paulo, em Pinheiros, às 20h, e é oferecida aos destaques da temporada teatral de 2012, nas categorias autor, diretor, ator, atriz, cenário, iluminação, música, figurino e especial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.