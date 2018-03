APCA escolhe os melhores de 2012

Das artimanhas de Carminha, na novela Avenida Brasil, à sensualidade de Hermila Guedes no filme Era Uma Vez Eu, Verônica, sem se esquecer da mostra do Impressionismo que lotou o Centro Cultural Banco do Brasil até de madrugada e o álbum Tudo Tanto, de Tulipa Ruiz - o melhor da produção cultural de 2012 foi escolhido, na noite de segunda-feira, por 61 profissionais que são membros da Associação Paulista de Críticos de Artes, a APCA.

Reunidos no Sindicato dos Jornalistas do Estado de S. Paulo, eles escolheram os melhores de 2012 nas seguintes categorias: arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, música erudita, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. A cerimônia de entrega de todos os prêmios está marcada para 12 de março de 2013, às 20 horas, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Para dirigir a cerimônia, foi convidado o diretor Fernando Cardoso.

Como acontece desde 2009, a diretoria concede um troféu especial a uma personalidade com trabalho relevante na arte- neste ano, a homenagem será ao escritor, historiador e crítico Sábato Magaldi, pela contribuição às artes e à cultura brasileira.

Em algumas áreas, houve unanimidade, como a novela Avenida Brasil, exibida com grande sucesso pela TV Globo: além do grande prêmio da crítica (dividido entre o autor João Emanuel Carneiro e os diretores Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarin), o folhetim das 21 horas teve também Adriana Esteves e José de Abreu como os melhores protagonistas do ano.

No cinema, os críticos preferiram dividir o prêmio especial entre dois documentários que trataram, com olhares bem distintos, do mesmo assunto: Tropicália, de Marcelo Machado, e Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now!, de Ninho Moraes e Francisco César Filho. Por seu intenso trabalho em Era Uma Vez Eu, Verônica, Hermila Guedes foi escolhida a melhor atriz, enquanto Júlio Andrade faturou como ator pela incrível semelhança que conseguiu como Gonzaguinha em Gonzaga, de Pai pra Filho, filme de Breno Silveira.

Já os críticos de teatro preferiram diversificar a votação, permitindo que as melhores produções recebessem apenas um prêmio. Assim, a fantástica pesquisa e encenação promovida pelo grupo Teatro da Vertigem em Bom Retiro 958 Metros propiciou o prêmio de direção para Antônio Araújo.

Na atuação, houve empate entre atores (Eduardo Okamoto e Antônio Salvador dividiram o prêmio por Recusa), e Dani Barros, por sua vibrante interpretação no monólogo Estamira - Beira do Mundo, foi eleita como atriz.

Já Ricardo Lísias, por sua habilidade de criar situações narrativas muito originais, foi escolhido o autor do melhor romance do ano, O Céu dos Suicidas, editado pela Alfaguara.

Confira lista completa dos premiados:

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Paulo Mendes da Rocha

Cliente/promotor: Carlos Augusto Kalil - Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo

Obra de arquitetura: Praça das Artes - Brasil Arquitetura+Marcos Cartum

Fronteiras da arquitetura: 30ª Bienal de São Paulo - Metro Arquitetos

Revelação: Pavilhão Humanidades - Carla Juaçaba

Urbanidade: Hector Vigliecca

Projeto referencial: Hidroanel São Paulo - Alexandre Delijaicov, André Takiya e Milton Braga

Votaram: Fernando Serapião, Guilherme Wisnick, Maria Isabel Villac, Mônica Junqueira Camargo, Nadia Somekh e Renato Luiz Anelli

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Adriana Varejão, por Histórias às Margens - MAM/SP

Exposição Internacional: Impressionismo: Paris e a Modernidade - Obras-Primas do Acervo do Museu D’Orsay/Paris

Exposição: Lígia Pape - Espaço Imantado - Pinacoteca do Estado

Obra Gráfica: Luzes do Norte - Desenhos e Gravuras do Renascimento Alemão - Coleção Edmond Rotschield - Museu do Louvre/Paris

Fotografia: Observadores: Fotografia da Cena Britânica de 1930 até Hoje - Centro Cultural Ruth Cardoso - Fiesp

Retrospectiva: Lygia Clark: Uma Retrospectiva - Itaú Cultural

Iniciativa Cultural: Heitor Martins - Presidente da Fundação Bienal de São Paulo

Votaram: Dalva Abrantes, João Spinelli, José Henrique Fabre Rolim e Luiz Ernesto Machado Kawall

CINEMA

Prêmio Especial do Júri: Tropicália e Futuro do Pretérito - Tropicalismo Now

Diretor: Eduardo Nunes - Sudoeste

Roteiro: Rogérgio Sganzerla e Helena Ignez - Luz nas Trevas - A volta do Bandido da Luz Vermelha

Ator: Júlio Andrade - Gonzaga, de Pai para Filho

Atriz: Hermila Guedes - Era uma Vez eu, Verônica

Fotografia: Mauro Pinheiro - Sudoeste

Votaram: Luiz Carlos Merten, Neusa Maria Barbosa, Orlando Margarido, Rubens Ewald Filho e Walter Cezar Addeo

DANÇA

Grande Prêmio da Crítica: Luís Arrieta

Espetáculo: Baderna - Núcleo Luís Ferron

Bailarina: Paula Perillo - Ballet Stagium

Projeto Artístico: Piranha - Wagner Schwartz

Coreógrafo: João Saldanha - Núcleos

Trajetória de pesquisa em dança: Grupo Cena 11 - Carta de Amor ao Inimigo

Elenco: Cia. Dani Lima - 100 Gestos: Carla Stank, Eleonore Guisnet, Lindon Shimizu, Rodrigo Maia, Thiago Gomes, Tony Hewerton

Votaram: Ana Teixeira, Christine Greiner, Flávia Couto, Joubert Arrais, Helena Katz e Renata Xavier

LITERATURA

Romance: O Céu dos Suicidas - Ricardo Lísias (Alfaguara)

Ensaio/Crítica: O Som da Revolução - Uma História Cultural do Rock 1965/1969 - Rodrigo Merheb (Ed. Civilização Brasileira)

Infanto-Juvenil: A Máquina do Poeta, Nelson Cruz (Ed. SM)

Poesia: Um Útero é do Tamanho de um Punho - Angélica Freitas (Ed. Cosac-Naify)

Contos/Crônicas/Reportagens: Aquela Água Toda - João Anzanello Carrascoza (Cosac-Naify)

Tradução: Ulysses - Caetano W. Galindo (Cia. Das Letras/Penguin)

Biografia: Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo - Mário Magalhães (Cia. Das Letras)

Votaram: Amilton Pinheiro, Dirce Lorimier, Gustavo Ranieri, Luiz Costa Pereira Junior, Ricardo Nicola, Sérgio Miguez e Ubiratan Brasil

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: Paulo Vanzolini (pelo conjunto da obra)

Álbum: Tudo Tanto - Tulipa Ruiz

Cantor: Silva

Cantora: Gaby Amarantos

Compositora: Badi Assad

Show: Verdade uma Ilusão - Marisa Monte

Revelação: Jair Naves

Votaram: Inês Fernandes Correia, José Norberto Flesch e Marcelo Costa

MÚSICA ERUDITA

Grande Prêmio da Crítica: 100 anos de Eleazar de Carvalho (in Memorian)

Conjunto da carreira: Pianista Eudóxia de Barros

Personalidade: Maestro Diogo Pacheco

Conjunto da obra: Mário Ficarelli

Regente coral: Marcos Júlio Sergl

Projeto Musical: Rodrigo Massayuki e Orquestra Jovem Villani-Côrtes

Conjunto coral: Côro Luther King

Votaram: Eduardo Escalante, Léa Vinocour Freitag e Luís Roberto A. Trench

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica: Rádio Bandeirantes-75 Anos

Internet: Rádio Nor (www.radionaravanda.com)

Musical: Chocolate Quente - Eldorado FM

Cultura: Palavra do Reitor - USP FM

Humor: Rachando o Bico - Transamérica FM

Iniciativa: Projeto Troféu Catavento - Cultura

Variedades: No Divã com Gikovate - CBN

Votaram: Fausto Silva Neto, Marco Antonio Ribeiro e Sílvio Di Nardo

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Fauzi Arap, pela relevância na história do teatro brasileiro

Espetáculo: Isso te Interessa? - Cia. Brasileira de Teatro

Diretor: Antônio Araújo - Bom Retiro 958 metros

Autor: Newton Moreno - Terra de Santo e Maria do Caritó

Ator: Eduardo Okamoto e Antônio Salvador - Recusa

Atriz: Dani Barros - Estamira - Beira do Mundo

Prêmio Especial: Projeto Peep Classic Esquilo - Cia. Club Noir

Votaram: Afonso Gentil, Carmelinda Guimarães, Celso Curi, Edgar Olímpio de Souza, Erika Riedel, Evaristo Martins de Azevedo, Gabriela Mellão, Jefferson del Rios, Luiz Fernando Ramos, Maria Eugênia de Menezes, Mauro Fernando, Michel Fernandes, Miguel Arcanjo Prado, Valmir Santos e Vinício Angelici

TEATRO INFANTIL

Espetáculo: Meu Pai é um Homem Pássaro - direção de Cristiane Paoli Quito

Direção: Eric Nowinski - A Linha Mágica

Texto: Marcelo Romagnoli - Terremota

Ator: Fábio Spósito - O Menino Que Mordeu Picasso

Atriz: elenco feminino completo de Bruxas, Bruxas... E Mais Bruxas!, do grupo As Meninas do Conto: Silvia Suzy, Lilian de Lima, Fabiane Camargo, Norma Gabriel, Lívia Sales,Danielle Barros, Fernanda Raquel, Cristina Bosch e Helena Castro

Cenário e figurino: Kleber Montanheiro - A História do Incrível Peixe-Orellha

Revelação do ano: os três atores/manipuladores de Sonhatório - Gabriel Sitchin, Hugo Reis e Rafael Senatore

Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa

TELEVISÃO

Grande Prêmio da Crítica: Avenida Brasil (TV Globo) - autor:João Emanuel Carneiro; direção: Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarin

Seriado: FDP (Pródigo/HBO)

Humorista: Marcelo Adnet (MTV Brasil)

Atriz: Adriana Esteves (Avenida Brasil/TV Globo)

Ator: José de Abreu (Avenida Brasil/TV Globo)

Programa de Comédia: Porta dos Fundos (YouTube)

Revelação: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira - autores de Cheias de Charme (TV Globo)

Votaram: Alberto Pereira Jr., André Mermelstein, Cristina Padiglione, Edianez Parente e Leão Lobo