APCA entrega seus troféus aos melhores das artes

A cerimônia de entrega do Troféu APCA 2008 vai ser realizada nesta terça, 28, no Teatro Sérgio Cardoso, com os rapazes do CQC fazendo o papel do mestre-de-cerimônias. Eles também vão receber o prêmio da categoria Humor na TV.

Entre os premiados nas dez categorias do prêmio estão ainda Marco Nanini e Denise Fraga (teatro), Patricia Pilar e Guilherme Weber (TV), Zé Renato (MPB), os diretores Walter Salles e Daniela Thomas (pelo filme Linha de Passe), Frans Krajcberg (artes visuais), Humberto Werneck (literatura, com O Santo Sujo), entre outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os eleitos foram escolhidos por 50 jornalistas que trabalham na área cultural dos principais veículos de

imprensa do Estado. Confira a lista:

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Frans Krajcberg / MAM 60 anos / OCA

Retrospectiva: Antonio Bandeira / Pinakotheke Galeria

Exposição Internacional: Papiers à La Mode / Isabelle de Borchgrave / FAAP

Exposição: Almir Mavignier / Momentos de Luz / Dan Galeria

Obra Gráfica: Sérgio Fingermann / Gravura, Trama de Sombras / Editora Bei

Fotografia: Coleção Princesa Isabel / Fotografia do Século 19 / Editora Capivara - Pedro e Bia Correa do Lago

Iniciativa Cultural: Instituto Tomie Ohtake / pelas exposições

CINEMA

Prêmio Especial do Júri: Pan-Cinema Permanente / Carlos Nader

Filme: Linha de Passe / Walter Salles e Daniela Thomas

Filme: Serras da Desordem / Andrea Tonacci

Atriz: Djin Sganzerla / Meu Nome é Dindi

Ator: Gustavo Machado / Olho de Boi

Roteiro: Carlos Reichenbach / Falsa Loura

Montagem: Carlos Prates Castelar e Nelson Dantas / No País dos Generais

DANÇA

Pesquisa em Dança: Associação Desaba pela produção 2008 - Pocket Show (Cristian Duarte, Thelma Bonavita e Thiago Granato), Eletroquímicos Baby (Cristian Duarte e Thelma Bonavita) e Cornélia Boom (Cristian Duarte e Sheila Arêas).

Concepção em Dança: Hagoromo / Emilie Sugai e Fábio Mazzoni

Intérprete Revelação: Leandro Berton / Peter Pan e Revisita

Política Pública em Dança: Núcleo do Dirceu / Marcelo Evelin, Teresina (PI)

Percurso em Dança: João Saldanha / Monocromos

Coreógrafo: Bruno Beltrão / H3

Formação, Difusão, Produção e Criação em Dança: Núcleo Artérias / Adriana Grechi - Fronteiras Móveis e 10 Festival Contemporâneo de Dança

LITERATURA

Romance: Flores Azuis / Carola Saavedra / Cia. Das Letras

Poesia: Anima Animalis / Olga Savary e Marcelo Frazão / Letra Selvagem

Ensaio: A Construção do Gosto / Maurício Monteiro / Ateliê

Biografia: O Santo Sujo / Humberto Werneck / Cosac Naify

Tradução: Paulo Bezerra / Irmãos Karamazov, Dostoievski / Editora 34

Reportagem: O Livro Amarelo do Terminal / Vanessa Bárbara / Cosac Naify

Memória: Memórias Inventadas - A Terceira Infância / Manoel de Barros / Planeta

MÚSICA ERUDITA

Grande Prêmio: Trio Images

Personalidade: Vasco Mariz

Especial: Júlio Medaglia

Projeto Musical: Banda Sinfônica do Exército e Maestro Benito Juarez

Obra Vocal: Missa de Edmundo Villani-Côrtes

Obra Experimental: Cadências para Piano / Orquestra de Guilherme Bauer

Revelação: Allan Grando

MÚSICA POPULAR

Disco: Nova Estação / Wanderléa

Grupo: Choro das 3

Instrumentista: Victor Lopes

Show: Palavra Cantada

Revelação: Vitor Araújo

Cantora: Nina Becker

Cantor: Zé Renato

RÁDIO

Programa ao Vivo: Grandes Encontros / Eldorado FM

Revelação: Pajero Sport Specials / Mitsubishi FM

Internet: Rádio Heineken

Humor: Rádio Matraca / USP FM

Musical: Sala de Música / CBN

Variedades: Caminhos Alternativos / CBN

Grande Prêmio da Crítica: Escola Voluntária / Bandeirantes AM

TEATRO INFANTIL

Espetáculo: Sapecado

Direção: Kleber Montanheiro / Sonho de Uma Noite de Verão

Autor: Marcelo Romagnoli / Sapecado

Ator: Sidnei Caria / As Aventuras de Bambolina

Atriz: Ana Luisa Lacombe / O Conto do Reino Distante

Figurino: Léo Diniz / O Poeta e as Andorinhas

Direção Musical: Fernando Escrich / Senhor Dodói

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: José Renato (carreira teatral)

Espetáculo: A Alma Boa de Setsuan

Diretor: Luiz Fernando Marques / Arrufos

Autor: Jandira Martini / O Eclipse

Ator: Marco Nanini / O Bem Amado

Atriz: Denise Fraga / A Alma Boa de Setsuan

Prêmio Especial: Nicette Bruno e Paulo Goulart / Projeto Teatro nas Universidades

TELEVISÃO

Série: 9mm / Fox

Musical: Por Toda Minha Vida / Globo

Humor: CQC / Bandeirantes

Esporte: A Copa do Mundo é Nossa / ESPN Brasil

Autor: João Emanuel Carneiro / A Favorita / Globo

Atriz: Patrícia Pillar / A Favorita / Globo

Ator: Guilherme Weber / Queridos Amigos / Globo

Prêmio Melhores de 2008. Terça, 28, 19h30. No Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista