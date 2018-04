APCA elege os vencedores de suas 10 categorias em 2015

Em assembleia que reuniu 50 críticos no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo na noite da última quarta-feira, 2 de dezembro, a APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) escolheu os melhores de 2015 nas seguintes categorias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Literatura, Moda, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão (veja a lista completa de vencedores abaixo).

Como novidade, este ano há a estreia da categoria Moda, que chega para enriquecer ainda mais o panorama cultural que a entidade busca retratar.

“Os vencedores deste ano refletem a agilidade da criação artística ao longo do ano nas suas mais variadas formas”, afirma José Henrique Fabre Rolim, presidente da APCA, em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 3. Segundo ele, as ausências neste ano das categorias Música Erudita e Dança são pontuais e devem servir para que as áreas retomem sua linha avaliatória junto à entidade nas próximas votações.

A cerimônia de entrega a todos os artistas contemplados neste Prêmio APCA acontecerá no primeiro quadrimestre de 2016, ano em que a entidade celebra seus 60 anos.

Segue a relação dos premiados:

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Pedro Paulo de Melo Saraiva

Espaço público: Parques Sabesp, São Paulo – Levisky Arquitetos Estratégia Urbana

Urbanidade: conjunto de projetos sociais em São Paulo elaborados por Boldarini Arquitetos Associados

Obra de arquitetura no exterior: Museu dos Coches, Lisboa – Paulo Mendes da Rocha, MMBB Arquitetos e Bak Gordon Arquitectos

Obra de arquitetura no Brasil: Galeria Cláudia Andujar, Inhotim – Arquitetos Associados

Patrimônio cultural: recuperação da expografia original do Masp – Heitor Martins (presidente)/ Adriano Pedrosa (curador)

Memória: “Artigas, 100 anos”, conjunto de iniciativas coordenadas por Rosa Artigas

Votaram: Abílio Guerra,Guilherme Wisnik, Fernando Serapião, Maria Isabel Villac, Nadia Somekh, Renato Anelli e Mônica Junqueira de Camargo.

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Marcello Nitsche – Sesc Pompeia

Exposição Internacional: Kandinsky: Tudo Começa Num Ponto - CCBB

Exposição: Sergio Camargo – Luz e Matéria – Itaú Cultural

Retrospectiva: A Gravura de Arthur Luiz Piza – Estação Pinacoteca

Fotografia: Christian Cravo – Luz & Sombra – Museu Afro Brasil

Obra Gráfica: Palavra em Movimento – Arnaldo Antunes - Centro Cultural dos Correios

Iniciativa Cultural: Editora Cosac Naif

Votaram: Antonio Santoro Jr., Antonio Zago, Dalva Abrantes, João J. Spinelli, José Henrique Fabre Rolim, Luiz Ernesto Machado Kawall e Ricardo Nicola.

CINEMA

Filme: “Que Horas ela Volta?”,de Anna Muylaert

Diretor: Guilherme Fontes, por “Chatô, Rei do Brasil”

Roteiro: Fellipe Barbosa e Karen Sztajnberg por “Casa Grande”

Ator: João Miguel, por “A Hora e a Vez de Augusto Matraga”

Atriz: Regina Casé, por “Que Horas ela Volta?”

Documentário: “Orestes”, de Rodrigo Siqueira

Fotografia: Beto Martins, por “História da Eternidade”

Votaram: Edgard Olympio de Souza, Luiz Carlos Merten, Orlando Margarido e Walter Cezar Addeo

LITERATURA

Grande Prêmio da Crítica: “Testemunho Transiente”, Juliano Garcia Pessanha (Cosac Naify)

Romance/Novela: “O senhor agora vai mudar de corpo”, Raimundo Carrero (Record)

Ensaio/Teoria e Crítica Literária/Reportagem: “A noite do meu bem – A história e as histórias do samba-canção”, Ruy Castro (Companhia das Letras)

Infantil/Juvenil: “Antes e Depois – Um dia decisivo na vida de grandes brasileiros”, Flávio de Souza (Companhia das Letrinhas)

Poesia: “O livro das semelhanças”, Ana Martins Marques (Companhia das Letras)

Contos/Crônicas: “Jeito de matar lagartas”, Antonio Carlos Viana (Companhia das Letras)

Tradução: Paisagens humanas do meu país”, Nâzim Hikmet – Tradução de Marco Syrayama de Pinto (Editora 34)

Biografia/Autobiografia/Memória: Empate: “Elis Regina – Nada será como antes”, Júlio Maria (Master Books) e “Júlio Mesquita e seu tempo”, Volume I, II, III e IV, Jorge Caldeira (Editora Mameluco)

Votaram: Amilton Pinheiro, Felipe Franco Munhoz, Gabriel Kwak e Ubiratan Brasil

MODA

Coleção: Alexandre Herchcovitch (Inverno 16)

Estilista Do Ano: Vitorino Campos

Revelação em Moda: Luiz Cláudio Silva (Marca Apartamento 03)

Profissional de Beleza: Henrique Martins

Stylist: Daniel Ueda

Fotógrafo: Zee Nunes

Prêmio Especial da Crítica: Paulo Borges

Votaram: Camila Yahn, Erika Palomino, Pedro Diniz, Renata Bonvino e Vivian Whiteman

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: André Midani

Artista do Ano: Emicida

Álbum: “A Mulher do Fim do Mundo”, Elza Soares

Show: O Terno & Boogarins (Auditório Ibirapuera)

Revelação: Ava Rocha (pelo álbum “Ava Patrya Yndia Yracema”)

Produção e Direção Artística: Kassin, Marcus Preto e Moreno Veloso por “Estratosférica”, de Gal Costa

Projeto Especial – Festival In-Edit de Documentários Musicais

Votaram: Alexandre Matias, Fabio Siqueira, José Norberto Flesch, Marcelo Costa e Tellé Cardim

RÁDIO

Prêmio Especial do Juri: Ricardo Boechat – Bandnews

Variedades – Programa Morning Show – Jovem Pan

Musical: Programa Alquimia – Rádio USP

Humor: Programa Do Balaco Baco Dois Ponto Zé – 89 FM

Cultura Geral: Cultura Agora – Rádio Cultura Brasil

Destaque do Ano: Programa Back to Black – Eldorado FM

Colunista – Mônica Bergamo – Bandnews FM

Votaram: Fernanda Teixeira, Silvio di Nardo, Marco Antonio Ribeiro e Fausto Silva Neto.

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Mariangela Alves de Lima

Espetáculo: Aqui Estamos Com Milhares de Cães Vindos do Mar

Diretor: Zé Henrique de Paula (Urinal)

Autor/Dramaturgia: Silvia Gomez (Mantenha Fora do Alcance do Bebê)

Ator: Gustavo Gasparani (Ricardo III)

Atriz: Maria Luísa Mendonça (Um Bonde Chamado Desejo)

Prêmio Especial: Máquina Tadeusz Kantor – Exposição do multi-artista polonês Tadeusz Kantor

Votaram: Aguinaldo Cristofani Ribeiro da Cunha (votou somente o Prêmio Especial e o Grande Prêmio da Crítica), Carmelinda Guimarães, Edgar Olímpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo (votou somente o Prêmio Especial e o Grande Prêmio da Crítica), Gabriela Mellão, José Cetra Filho, Kyra Piscitelli, Marcio Aquiles, Maria Eugênia de Menezes, Michel Fernandes Miguel Arcanjo Prado e Vinício Angelici

TEATRO INFANTIL

Espetáculo de Texto Original: JÁ PRA CAMA, da Cia. Barracão Cultural

Espetáculo Adaptado de Conto Clássico: CINDERELA LÁ LÁ LÁ, da Cia. Le Plat du Jour

Musical: MAS POR QUÊ??! A HISTÓRIA DE ELVIS, de Sevenx Produções e A Coisa Toda Produções

Espetáculo de Palhaçaria: ANTES DO DIA CLAREAR, da Cia. 2Dois

Espetáculo em Espaço Não Convencional: FORTES BATIDAS, da Cia Pequeno Ato

Espetáculo com Uso de Novas Mídias em Cenografia: A PORTA SECRETA, da Terceiro Sinal Produções Artísticas

Melhor Espetáculo de Grupo Estreante: CONTOS DOS CINCO CANTOS, da Cia. Tranquila

Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa

TELEVISÃO

Grande Prêmio da Crítica: Silvio Santos – pela trajetória na TV Brasileira

Novela: “Verdades Secretas” (Walcyr Carrasco/TV Globo)

Atriz: Grazi Massafera (Verdades Secretas/TV Globo)

Ator: Alexandre Nero (A Regra do Jogo/TV Globo)

Diretor: Mauro Mendonça Filho (Verdades Secretas/TV Globo)

Programa: Masterchef Brasil (TV Bandeirantes/CuatroCabezasEyeworks)

Apresentadora: Mônica Iozzi (TV Globo)

Menção Honrosa: programa “Mulheres” (pelos 35 anos – TV Gazeta)

Votaram: Bárbara Sacchitiello, Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Flávio Ricco, José Armando Vanucci, Leão Lobo, Neuber Fischer e Nilson Xavier