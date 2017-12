APCA elege os melhores do ano em dez categorias Reunidos na noite de segunda-feira, na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, cerca de 50 críticos da APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) elegeram os melhores do ano em dez categorias: artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, música erudita, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. Os prêmios serão entregues no ano que vem, no fim de março, em local ainda a ser determinado. Seguem os premiados: ARTES VISUAIS Grande Prêmio da Crítica: León Ferrari Retrospectiva: Volpi (MAM) Mostra Internacional: Calder no Brasil (Pinacoteca) Exposição: Cildo Meireles (Estação Pinacoteca) Obra Gráfica: Livio Abramo (Instituto Tomie Ohtake) Fotografia: Geraldo de Barros (Galeria Brito Cimino) Iniciativa Cultural: Instituto de Arte Contemporânea (IAC) Votaram: Camila Molina, Dalva de Abrantes, Enock Sacramento, Luiz Ernesto Machado Kawall, José Henrique Fabre Rolim, Mario Gioia, Maria Hirszman, Orlando Margarido CINEMA Filme : O Céu de Suely Diretor: Karin Aïnouz (O Céu de Suely) Fotografia: Murilo Salles (Árido Movie) Roteiro: O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (Cao Hamburger, Cláudio Galperin, Anna Muylaert, Bráulio Mantovani) Montagem: Vania Debs (Árido Movie) Ator: Matheus Nachtergaele (Tapete Vermelho) Atriz: Hermila Guedes (O Céu de Suely) Votaram: Christian Petermann, Walter Cezar Addeo, Flávia Guerra, Marcelo Hessel, Marcos Pinho, Luiz Carlos Merten DANÇA Espetáculo: Sertão (Marcelo Evelin) Intérpretes: Diogo Granato Sheila Áreas Revelação do ano: Alexandre Tripiciano Dança para Crianças: Balangandança - O Tal do Quintal (Georgia Lengos) Iluminação: André Boll Novos Circuitos: Sala Crisantempo Votaram: Christine Greiner, Helena Katz e Marcos Bragato LITERATURA Romance: O Movimento Perdular - Alberto Mussa (Record) Contos: A Máquina de Ser - João Gilberto Noll (Editora Nova Fronteira) Tradução: O Exército de Cavalaria - Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade (Cosac Naify) Biografia: Pretobrás - Sobre Itamar Assumpção, de Luiz Chagas e Mônica Tarantino (Ediouro) Infanto-juvenil: O Flautista Misterioso e Os Ratos de Hamelin - Bráulio Tavares (Editora 34) Poesia: Poesia Reunida - Orides Fontela (Cosac Naify) Votaram: Dirce Lorimier Fernandes, Marcelo Pen, Ricardo Nicola, Ubiratan Brasil MÚSICA POPULAR Disco: Cê - Caetano Veloso Artista: Marisa Monte Compositor: Lirinha (Cordel do Fogo Encantado) Show: Bonde do Rolê Grupo: Mombojó Revelação: Érika Machado Projeto especial: CD Tributo a Odair José Votaram: Bruno Yutaka Saito, Inês Fernandes, José Flávio Jr, Marcus Preto, Pedro Alexandre Sanches MÚSICA ERUDITA Grande Prêmio da Crítica: Edino Krieger Regente: Roberto Minczuk Obra Vocal: Te Deum - Vilani Cortes Obra Experimental: A Tempestade - Ronaldo Miranda Personalidade: Arthur da Távola Conjunto de Câmara: Trio Images Brasil Especial: João Carlos Martins - Bachiana Filarmônica Votaram: José Roberto Trench, Roberto Farias, Juvenal Fernandes TEATRO Espetáculo - A comissão decidiu premiar quatro peças : Camaradagem - Eduardo Tolentino de Araújo; Inocência - Rodolfo Garcia Vázquez; A Pedra do Reino - Antunes Filho e Zona de Guerra - André Garolli Atriz: Cleyde Yáconis - A Louca de Chaillot Ator: Marco Antônio Pâmio - Edmond Autor: Rudifran Pompeu - A Casa Votaram: Afonso Gentil, Aguinaldo Ribeiro da Cunha, Edgar Olímpio de Souza, Érika Riedel, Hilton Viana, Mauro Fernando, Maria Lúcia Candeias, Michel Fernandes TEATRO INFANTIL Espetáculo: Era Uma Vez Um Rio - Lavínia Pannunzio Juvenil: Os Meninos e As Pedras - Núcleo Entrelinhas de Teatro Texto Adaptado: Evill Rebouças - Teresinha e Gabriela Direção: Henrique Sitchin - Guarda Zool Ator: Ando Camargo - Era Uma Vez Um Rio Atriz: Ana Luisa Lacombe - Lendas da Natureza Revelação - Doutores da Alegria - Vamos Brincar de Médico Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Marcelo Ventura RÁDIO Grande Prêmio da Crítica: Arnaldo Jabor - CBN Musical: Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil - Rádio Cultura AM Cultura Geral: A Voz Popular - Luis Antonio Giron - Rádio Cultura AM/FM Rádio Web: www.universidademetodista.br Humor: Buemba Buemba - José Simão - Band News Iniciativa: Rádio Pára-choque - Eldorado AM/FM Votaram: Marcos Ribeiro, Miriam Ramos e Sílvio Di Nardo TELEVISÃO Grande Prêmio da Crítica - Os Filhos do Carnaval - Cao Hamburger (HBO/O2) Documentário: Série Chico Buarque de Hollanda - Roberto de Oliveira (DirecTV/Band) Programa: Central da Periferia - Regina Casé (Globo) Atriz - Lília Cabral - Páginas da Vida (Globo) Ator - Lázaro Ramos - Cobras & Lagartos (Globo) Infantil - As Novas Aventuras do Menino Maluquinho (TVE) Humor - Dira Paes - pelo seriado A Diarista (Globo) Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fátima Cardeal e Leila Reis.