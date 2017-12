APCA elege os melhores de 2014; 'Amores Roubados' é o destaque

Atualizado às 14h do dia 2/12/14

A Associação Paulista de Críticos de Arte elegeu, na noite desta segunda-feira (1º), os melhores trabalhos de 2014. Como sempre acontece, a APCA é a primeira entidade a anunciar os melhores artistas em categorias como cinema, teatro, teatro infantil, televisão, literatura, dança, música, dança, rádio e artes visuais. A entrega do troféu, confeccionado pelo artista plástico Francisco Brennand, será realizada no primeiro semestre de 2015, em data ainda a ser marcada. O programa diário Estadão Noite, apresentado por Emanuel Bomfim de segunda a sexta-feira, às 20h, na Rádio Estadão (FM 92.9), levou o prêmio na categoria Cultura Geral de Rádio.

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Giancarlo Gasperini

Fronteiras da arquitetura: "Maneiras de expor: a arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi", curadoria de Giancarlo Latorraca/Museu da Casa Brasileira

Projeto urbano: Ponte Bayer - passarela móvel sobre o canal Guarapiranga, São Paulo - Loeb Capote Arquitetura e

Urbanismo/ arquitetos Roberto Loeb e Luis Capote

Urbanidade: reurbanização de favela do Sapé - Base 3 Arquitetos/ arquitetos Catherine Otondo, Jorge Pessoa de Carvalho e Marina Grinover

Narrativas urbanas: Cristiano Mascaro

Difusão: documentário "Bernardes", direção Gustavo Gama Rodrigues e Paulo de Barros

Revelação: Alojamentos estudantil na Ciudad del Saber, Panamá - SIC Arquitetura / arquitetos Eduardo Crafig, Juliana Garcias, Marcio Guarnieri, Fabio Kassai e Gabriela Gurgel

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Abraham Palatnik - A Reinvenção da Pintura - MAM

Exposição Internacional: Hans Hartung - Oficina do Gesto - CCBB

Exposição: Paulo Bruscky - MAM

Retrospectiva: Iberê Camargo - Um Trágico nos trópicos - CCBB

Fotografia:Luiz Braga - Retumbante Natureza Humanizada - SESC Pinheiros

Obra Gáfica: José Roberto Aguillar - 50 Anos de Arte

Iniciativa Cultural: Cidade Matarazzo Made by.... Feito por brasileiros

CINEMA

Filme: Praia do Futuro, de Karim Aïnouz

Diretor: Paulo Sacramento, por Riocorrente

Roteiro: Fernando Coimbra, por O Lobo Atrás da Porta

Ator: Ghilherme Lobo, por Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Atriz: Deborah Secco, por Boa Sorte

Documentário: São Silvestre, de Lina Chamie

Fotografia: Jacob Solitrenick, por De Menor

Votaram: Orlando Margarido, Franthiesco Ballerini e Walter Cezar Addeo

DANÇA

Grande Prêmio da Crítica: Lia Rodrigues, por Pindorama e Exercício M

Pesquisa em Dança: Biomashup, de Cristian Duarte e Lote # 3

Projetos em Dança: Marcos Villas Bôas

Criação em Dança: Cena 11, por "Monotonia de Aproximação e Fuga para 7 Corpos"

Espetáculo: Tira Meu Fôlego, de Elisa Ohtake e elenco

Percurso em Dança: Vera Sala / Hideki Matsuka

Iniciativa em Dança: 7x7, projeto de Sheila Ribeiro

LITERATURA

Grande Prêmio da Crítica: João Adolfo Hansen e Marcello Moreira pelos cinco volumes "Gregório de Matos"; editora Autêntica

Romance: "O Irmão Alemão", de Chico Buarque; editora Companhia das Letras

Ensaio/Crítica/Reportagem: "Música com Z", de Zuza Homem de Mello; editora 34

Infanto-Juvenil: "A Incrível História do Dr. Augusto Ruschi", de Paulo Tatit; editora Melhoramentos

Poesia: "Mesmo sem dinheiro comprei um esqueite novo", de Paulo Scott; editora Companhia das Letras

Contos/Crônicas: "O homem-mulher", de Sérgio Sant'Anna; editora Companhia das Letras

Tradução: Caetano Galindo, por "Graça infinita", de David Foster Wallace; editora Companhia das Letras

Biografia/Memória: "Getúlio (1945 - 1954) - Da volta pela consagração popular ao suicídio", de Lira Neto; editora Companhia das Letras

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: Nelson Motta

Grupo: Banda do Mar

Intérprete: Anelis Assumpção

Compositor: Marcelo Jeneci

Revelação: Ian Ramil (pelo álbum "Ian")

Álbum: Encarnado, de Juçara Marçal

Show: Titãs - Nheengatu

Projeto Especial - Jazz na Fábrica - Sesc Pompeia

Votaram: Inês Fernandes Correia, José Norberto Flesch e Marcelo Costa

RÁDIO

Prêmio Especial do Juri: Milton Jung - Jornal da CBN 1ª edição

Internet: Plug Rádio USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul (plugradiouscs.com.br)

Musical: Espaço Rap 2 - 105 FM

Humor: Plantão de Notícias - Rádio Globo AM

Variedades: No Mundo da Bola, 25 anos - Rádio Jovem Pan

Cultura Geral: Estadão Noite - Rádio Estadão

Destaque do Ano: Um Pouquinho de Brasil - Cultura FM

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Laura Cardoso

Espetáculo: O Homem de La Mancha e Pessoas Perfeitas

Diretor: Marco Antonio Pâmio (Assim É (Se Lhe Parece))

Dramaturgia: Newton Moreno e Alessandro Toller (O Grande Circo Místico)

Ator: Cleto Bacci (O Homem de La Mancha)

Atriz: Laila Garin (Elis, a Musical)

Prêmio Especial: Prêmio MitSP (Mostra Internacional de Teatro de São Paulo)

TEATRO INFANTIL

Grande Prêmio da Crítica: Banda Mirim, pela trajetória de 10 anos (direção de Marcelo Romagnoli)

Melhor Espetáculo com Música para Crianças: Mania de Explicação, de Luana Piovani Produções Artísticas (direção de Gabriel Villela)

Melhor Espetáculo com Texto Adaptado para Crianças: As Bruxas da Escócia, do Grupo Vagalum Tum Tum (direção de Ângelo Brandini)

Melhor Espetáculo com Contação de Histórias: As Três Penas do Rabo do Grifo, da cia. Faz e Conta (Ana Luísa Lacombe)

Melhor Elenco de Peça: Cia Delas, por A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (atrizes Cecília Magalhães, Fernanda Castello Branco, Lilian Damasceno, Paula Weinfeld e Thaís Medeiros, com direção de Carla Candiotto)

Melhor Espetáculo com Interação de Mídias: O Sonho de Jerônimo, do grupo Fabulosa Companhia (direção de Eric Nowinski)

Personalidade do Ano no Teatro Para Crianças e Jovens: Luíza Jorge, pela criação, coordenação e produção do novo Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem

TELEVISÃO

Dramaturgia: Amores Roubados/TV Globo

Atriz: Cássia Kis Magro (Amores Roubados e O Rebu/TV Globo)

Ator: Irandhir Santos (Amores Roubados e Meu Pedacinho de Chão/TV Globo)

Direção: José Luiz Villamarim (Amores Roubados e O Rebu)

Programa de Variedades: O Infiltrado/History Channel

Programa de Humor: Tá no Ar/TV Globo

Programa Infantil: Quintal da Cultura/TV Cultura

Menção Honrosa: A Grande Família/TV Globo (pela trajetória e episódio final)