APCA elege os melhores das Artes de 2007

A Rádio Eldorado levou três dos sete prêmios possíveis na categoria Rádio da premiação da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) versão 2007. A eleição foi feita na noite de terça-feira, 11, em assembléia realizada no Sindicato dos Jornalistas do Estado de S. Paulo. Foram escolhidos os melhores de 2007 nas categorias Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão. Este ano, os críticos deixaram de premiar a categoria Música Erudita, por falta de quórum. A parceria entre a Rádio Eldorado e a ESPN-Brasil ganhou o Grande Prêmio da critica, pelo ingresso da emissora no setor esportivo. Também venceram o APCA o programa PLUG Eldorado, como melhor programa de rádio apresentado pelos professores Perluigi Piazzi e Tarcisio de Carvalho trazendo orientações didáticas sobre informática. Na categoria melhor programa musical, a Sala dos Professores apresentado por Daniel Daibem saiu vitoriosa. A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em 25 de março de 2008, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Para mais informações, acesse o site: http://www.apca.org.br/. Confira a lista de premiados: Categoria Artes Visuais Grande Prêmio da Crítica: Cinéticos/Instituto Tomie Ohtake Retrospectiva: Vieira da Silva/MAM-SP Exposição Internacional: Kurt Schwitter- 1887-1948 - O Artista Merz/Pinacoteca do Estado Exposição: Marc Ferrez/Instituto Moreira Salles Obra Gráfica: Guto Lacaz/Centro Cultural S.Paulo Fotografia: Vicente de Mello/Pinacoteca do Estado Iniciativa Cultural: Fundação Ema Gordon Klabin Votaram: Antonio Santoro Jr., Dalva de Abrantes, Luiz Ernesto Machado Kawall, José Henrique Fabre Rolim, Nathalia Lavigne e Rubens Fernandes Jr. Categoria Cinema Filme: Jogo de Cena (Eduardo Coutinho) Diretor: José Padilha/Tropa de Elite Fotografia: Baixio das Bestas/Walter Carvalho Roteiro: Cão Sem Dono/Beto Brant-Renato Ciasca/Marçal Aquino Montagem: Tropa de Elite/Daniel Rezende Ator: Selton Mello/O Cheiro do Ralo Atriz: Carla Ribas/A Casa de Alice Votaram: Neusa Barbosa, Walter Cezar Addeo, Flávia Guerra, Marcos Pinho, Luiz Carlos Merten, Érico Fuks e Franthiesco Ballerini. Categoria Dança Espetáculo: Experimentações Inevitáveis +Antropofágica3/Cia. Nova Dança 4 Criação/Intérpretes: Vapor - Helena Bastos/Raul Rachou Concepção em Dança: Gustavo Ciríaco/Still Sob o Estado das Coisas Bailarino: Dielson Pessoa/Balé da Cidade de São Paulo Produção em Dança: Dora Leão/Platô Produções Pesquisa em Dança: Cena 11 - Pequenas Frestas de Ficção Sobre Realidade Insistente Votaram: Christine Greiner, Helena Katz e Marcos Bragato. Categoria Literatura Ficção: O Filho Eterno/Cristóvão Tezza Não-Ficção: O Príncipe Maldito/Mary del Priore Contos: A Corista de Kafka/Wilson Bueno Memórias: Conspiração de Nuvens/Lygia Fagundes Telles Reportagem: O Chão de Graciliano/Audálio Dantas e Tiago Santana Poesia: Belvedere/Chacal Votaram: Dirce Lorimier Fernandes, Marcelo Pen, Ricardo Nicola, Ubiratan Brasil e Luiz Costa Pereira Jr. Categoria Música Popular Disco: Onde Brilhem os Olhos Seus/Fernanda Takai Cantora: Roberta Sá Cantor: Paulinho da Viola Grupo: Orquestra Imperial Revelação Feminina: Marina de La Riva Revelação Masculina: Edu Krieger Grupo Revelação: Fino Coletivo Votaram: Inês Correia, Pedro Alexandre Sanches e José Norberto Flesch. Categoria Rádio Grande Prêmio da Crítica: Rádio Eldorado AM - Ingresso no setor esportivo em parceria com a ESPN Brasil Musical: Sala de Professores/Eldorado FM Variedades: Fim de Expediente/CBN Cultura: Noites Paulistanas/CBN Internet: Podcast Muqueca de Siri/www.muquecadesiri.podomatic.com Humor: Energia na Véia/Radio Energia 97 Programa: Plug Eldorado/Eldorado AM Votaram: Marcos Lauro, Marco A. Ribeiro e Sílvio Di Nardo. Categoria Teatro Grande Prêmio da Crítica: Bibi Ferreira Espetáculo: My Fair Lady Diretor: Gabriel Villela/Salmo 91 Atriz: Renata Zhaneta/A Grande Imprecação Diante dos Muros da Cidade e Macbeth - A Peça Escocesa Ator: Guilherme Weber/Educação Sentimental do Vampiro Autor: Fauzi Arap/Chorinho Prêmio Especial da Crítica: Satyrianas Votaram: Afonso Gentil, Antonio Sergio Pachoal, Celso Curi, Érika Riedel, Evaristo Martins de Azevedo, Mauro Fernando, Maria Lúcia Candeias e Michel Fernandes. Categoria Teatro Infantil Espetáculo: O Tesouro do Balacobaco Texto: O Cadarço Laranja/Milton Morales Filho Texto Adaptado: Othelito/Ângelo Brandini Direção: Fábulas/Fernando Yamamoto Ator: Rogério Ferraz/Fábulas Atriz: Alexandra Golik/Peter Pan e Wendy Cenário: O Menino Teresa/Marisa Bentivegna Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu,Marcelo Ventura, Fernanda Araújo e Helena Galante. Categoria Televisão Novela: Paraíso Tropical/Gilberto Braga (Globo) Atriz: Camila Pitanga/Paraíso Tropical (Globo); e Jussara Freire (Vidas Opostas/Record) Ator: Wagner Moura/Paraíso Tropical (Globo); e Marcelo Serrado/Vidas Opostas (Record) e Mandrake (HBO) Programa de Entrevistas: Irritando Fernanda Young/GNT Programa Feminino: Hoje em Dia/Record Votaram: Edianez Parente, Etienne Jacintho e Leila Reis.