APCA divulga os melhores de 2013

A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) manteve a tradição de ser a primeira organização a divulgar a lista dos melhores do ano. Na noite dessa segunda-feira, 52 críticos se reuniram para escolher os destaques em 11 categorias: arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música popular, música erudita, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. A cerimônia de entrega a todos os artistas contemplados desta 57ª edição do Prêmio APCA acontecerá em março de 2014, em data a ser divulgada, no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

Veja a lista completa dos vencedores:

ARQUITETURA

Homenagem pelo conjunto da obra: Carlos A. C. Lemos

Melhor obra: Biblioteca Brasiliana Mindlin – Autores: Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin Loeb

Obra referencial: Centro Paula Souza – Autores: Pedro Taddei e Francisco Spadoni

Registro de arquitetura: Nelson Kon

Fronteiras da arquitetura: Bom Retiro 958 metros – Autores: Guilherme Bonfanti (luz) e Carlos Teixeira (direção de arte)

Promoção à pesquisa: Concurso Estação Antártica Comandante Ferraz/ SECIRM – Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar/ Secretário Geral Contra-Almirante Marcos Silva Rodrigues

Urbanidade: Conjunto Residencial Jardim Edite – Autores: MMBB Arquitetos (Marta Moreira, Milton Braga e Fernando de Mello Franco) e H+F Arquitetos (Eduardo Ferroni e Pablo Hereñú)

Votaram: Abílio Guerra, Fernando Serapião, Guilherme Wisnik, Maria Isabel Villac, Mônica Junqueira Camargo, Nadia Somekh e Renato Luiz Anelli.

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica: Maria Martins – Metamorfoses - MAM

Exposição Internacional: Mestres do Renascimento - CCBB

Exposição: Waldemar Cordeiro – Itaú Cultural

Multimídia: William Kentridge – Pinacoteca do Estado

Fotografia: Sebastião Salgado – Sesc Belenzinho

Retrospectiva: Antonio Henrique Amaral – Pinacoteca do Estado

Homenagem: Walter Zanini

Votaram: Antonio Santoro Jr., Antonio Zago, Dalva Abrantes, João Spinelli, José Henrique Fabre Rolim, Luiz Ernesto Machado Kawall, Marcos Rizolli e Paulo Klein.

CINEMA

Filme: O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho

Prêmio Especial do Júri: Esse Amor que nos Consome, de Allan Ribeiro

Diretor: Kleber Mendonça Filho, por O Som ao Redor

Roteiro: Hilton Lacerda, por Tatuagem

Ator: Rodrigo Garcia, por Tatuagem

Atriz: Denise Fraga, por Hoje

Documentario, O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares

(Votaram: Orlando Margarido, Rubens Ewald Filho e Walter Cezar Addeo)

DANÇA

Grande Prêmio da Crítica: 50 Anos de Dança Moderna, de Ruth Rachou

Pesquisa em Dança: Grupo Proposição, pela investigação continuada

Bailarina Revelação: Alda Maria Abreu, do Taanteatro, por “Androgyne Sagração do Fogo”

Projeto Artístico: “O Confete da Índia”, de André Masseno

Criação em Dança: “Projeto Propulsão/O que faz Viver-parte 2: Seguinte”, da Keyzetta e Cia.

Criadora-Intérprete: Maria Paula Rego Monteiro, pelo solo “Terra”, do Grupo Grial

Bailarino: Luciano Fagundes, por “Húmus”, da Companhia Antônio Nóbrega

(Votaram: Ana Teixeira, Flávia Couto, Helena Katz, Joubert Arrais, Katia Calsavara e Renata Xavier)

LITERATURA

Grande Prêmio da Crítica: “Toda Poesia”, de Paulo Leminski (Cia. das Letras)

Romance: “Lívia e o Cemitério Africano”, de Alberto Martins (Editora 34)

Ensaio/Crítica/Reportagem: “Holocausto Brasileiro”, de Daniela Arbex (Geração Editorial)

Infanto-Juvenil: “As Gêmeas da Família”, de Stella Maris Rezende (Globo Livros)

Poesia: “Rabo de Baleia”, de Alice Sant’Anna (Cosac Naify)

Contos/Crônicas: “Garimpo”, de Beatriz Bracher (Editora 34)

Tradução: “A Anatomia da Melancolia – Volume IV – A Terceira Partição - Melancolia”, de Robert Burton. Por Guilherme Gontijo Flores. (Editora UFPR)

Biografia/Memória: “Norberto Bobbio: Trajetória e Obra”, de Celso Lafer (Editora Perspectiva)

(Votaram: Amilton Pinheiro, Gabriel Kwak, Gustavo Ranieri, Luiz Costa Pereira Junior e Ubiratan Brasil)

MÚSICA POPULAR

Grande Prêmio da Crítica: Ângela Maria

Grupo Vocal: Aindaessência

Grupo de Rock: Selton

Intérprete: Emicida

Compositor: Arnaldo Antunes

Projeto Especial: Terruá Pará

Revelação: Anitta

Álbum: “Antes que Tu Conte Outra” Apanhador Só

(Votaram: Inês Fernandes Correia, José Norberto Flesch e Marcelo Costa)

MÚSICA ERUDITA

Grande Prêmio da Crítica: Aylton Escobar - compositor

Conjunto da obra: Maria Helena Rosas Fernandes - compositora

Personalidade: Edino Krieger

Projeto Musical I : Semana Eleazar de Carvalho – Concurso Anual Jovens Solistas

Projeto Musical II: Sérgio Bittencourt Sampaio e sua Pesquisa Musicológica em Livros

Obra vocal: Ópera “O Menino e a Liberdade”, de Ronaldo Miranda

Prêmio Especial: Centro de Integração Documentação e Difusão Cultural – Unicamp na pessoa de Denise Garcia

Menções honrosas: I) Série Radiofônica de 13 programas (Cultura FM), por Samuel Kerr - Seminários de Música da Pró-Arte II) Coral Paulistano sob a regência de Thiago Pinheiro

(Votaram: Eduardo Escalante, Léa Vinocour Freitag e Luís Roberto A. Trench)

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica: 89 FM – pelo retorno da Rádio Rock

Internet: Rádio Sarau – www.radiosarau.com

Musical: Ricardo Corte Real – Programa Jazz Caravan – USP FM e Educativa FM de Rio Preto

Revelação: Programa João Carlos Martins – Cultura FM - SP

Humor: Band Coruja – Band FM

Prêmio Especial do Júri: Roberto Carmona – Transamérica FM – pelos 50 anos de reportagem esportiva

Variedades: Panelinha – Rádio Estadão AM/FM

(Votaram: Fausto Silva Neto, Marco Antonio Ribeiro e Sílvio Di Nardo)

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica: Maria Thereza Varga (pela brilhante trajetória profissional de pesquisadora teatral e pelo livro “Cacilda Becker – Uma Mulher de Muita Importância”)

Espetáculo: Nossa Cidade (CPT – direção de Antunes Filho)

Diretor: Dagoberto Feliz (espetáculo “Folias Galileu”)

Autor: Kiko Marques (por “Cais, ou da Indiferença das Embarcações”, da Velha Companhia)

Ator: Cássio Scapin (por “Eu Não Dava Praquilo”)

Atriz: Débora Falabella e Yara De Novaes (Por “Contrações”)

Prêmio Especial: Projeto Baú de Arethuza (“Cia. Os Fofos Encenam)

Prêmio Especial: Eva Wilma (60 Anos de Carreira)

Homenagem a Artistas Falecidos – Cleyde Yaconis, Fauzi Arap e Enio Gonçalves

(Votaram: Afonso Gentil, Aguinaldo Cristofani Ribeiro da Cunha, Edgar Olímpio de Souza, Erika Riedel, Evaristo Martins de Azevedo, Gabriela Mellão, Maria Eugênia de Menezes, Miguel Arcanjo Prado e Vinício Angelici)

TEATRO INFANTIL

Grande Prêmio da Crítica: A Rainha Procura (Cia. do Quintal)

Melhor Espetáculo de Animação/Bonecos: Cocô de Passarinho (Cia. Noz)

Melhor Espetáculo de Dança Para Crianças: Uma Trilha para sua História (direção de Gustavo Kurlat)

Melhor Espetáculo de Rua Para Crianças: Mário e as Marias (Cia. Lúdicos)

Melhor Espetáculo Musical para Crianças:

Empate entre ‘Operilda na Orquestra Amazônica (Oásis Produção, dir. de Regina Galdino) e ‘Menino Lua’ (dir. Fernanda Maia)

Melhor Espetáculo para Jovens: Lampião e Lancelote (dir. Débora Dubois)

(Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa)

TELEVISÃO

Série: “Latitudes”, (TNT/YouTube – produtora Los Bragas)

Atriz: Bianca Comparato (“A Menina Sem Qualidades”/MTV Brasil e “Sessão de Terapia”/GNT) e Elizabeth Savalla (Amor à Vida/TV Globo)

Ator: Mateus Solano (Amor À Vida/TV Globo)

Direção: Felipe Hirsch (A Menina Sem Qualidades/MTV Brasil)

Programa de Variedades: Amor e Sexo (TV Globo)

Programa Jornalístico/Documentário: Presidentes Africanos (Band/Discovery - produtora Cinegroup)

Programa Infantil: Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas (Cartoon Network – produtora Glaz)

Menções Honrosas: I - Canal Arte 1 (Iniciativa Grupo Band) e II - “Sai de Baixo” (Reunião - 4 novos Episódios – Canal Viva)

(Votaram: Alberto Pereira Jr., André Mermelstein, Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fernanda Teixeira, João Fernando, Keila Jimenez, Leão Lobo e Paulo Gustavo Pereira)