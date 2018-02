Apaa vai gerir Jazz Sinfônica e Banda Sinfônica de SP

No último sábado, a Secretaria de Estado da Cultura transferiu dois importantes conjuntos musicais de São Paulo, a Orquestra Jazz Sinfônica e a Banda Sinfônica, para a gestão de uma Organização Social (OS), a Associação Paulista de Amigos da Arte (Apaa). O novo contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Para gerir os conjuntos, a Apaa vai receber, até 2011, a quantia de R$ 133,5 milhões, o dobro do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro - só para este ano serão repassados cerca de R$ 36 milhões das orquestras para a associação, que funciona dentro do Teatro Sérgio Cardoso, de propriedade do Estado. A lei que criou as Organizações Sociais não prevê licitação para a escolha desses organismos - apenas pede um plano de metas e prestação de contas. A secretaria encerrou assim o contrato com outra organização social que geria os conjuntos, o Centro de Estudos Musicais Tom Jobim. O Centro administrava a Universidade Livre de Música (ULM, escola de música mantida pelo governo na capital), o Festival Internacional de Inverno de Campos de Jordão, a Banda Sinfônica e a Jazz Sinfônica, além de orquestras e coros profissionalizantes. A decisão implica a demissão de cerca de 30 pessoas da parte administrativa da OS, que não serão reaproveitadas na Apaa. SUPERESTRUTURA O contrato de R$ 133 milhões que a Apaa assinou no sábado com a Secretaria de Estado da Cultura faz com que a OS passe a administrar uma verba de cerca de R$ 230 milhões nos próximos três anos, o que lhe dá uma dimensão maior do que muitas secretarias do País - maior do que a de Minas Gerais, por exemplo. O contrato foi o último assinado pelo diretor da Apaa, Vicente Amato Filho, morto no dia 8, aos 69 anos. A Apaa foi criada em 2004 e opera no Teatro Sérgio Cardoso. Administra seis teatros e organiza eventos como o Circuito Cultural, o Vá ao Cinema, o Prêmio Nacional de Literatura, a Virada Cultural e outros 800 eventos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.