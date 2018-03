Aos 92 anos, morre Tonino Guerra, roteirista de Fellini Aos 92 anos, morreu em Santarcangelo di Romagna o roteirista italiano Tonino Guerra, que escreveu filmes para grandes mestres do cinema como Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Elio Petri e os irmãos Taviani. Trabalhou também com o grego Theo Angelopoulos, para o qual produziu roteiros de filmes como Paisagem na Neblina, O Passo Suspenso da Cegonha e O Olhar de Ulisses. Sua parceria mais intensa foi com Michelangelo Antoni, com a realização de 12 trabalhos, entre eles a famosa "trilogia da solidão" - A Aventura, O Eclipse e A Noite, além de obras notáveis como Passageiro: Profissão Repórter e Identificação de Uma Mulher. Sua parceria mais reconhecida foi mesmo com Federico Fellini, com filmes que se tornaram clássicos da cinematografia mundial como o memorialístico Amarcord (Oscar de melhor filme estrangeiro) e La Nave Va. Tonino era poeta e teve seu livro Histórias para Uma Noite de Calmaria publicado no Brasil. Tornou-se mundialmente conhecido por seu trabalho com o cinema, para o qual produziu 120 roteiros.