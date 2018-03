Aos 91 anos, morre atriz Betty Garrett A atriz e bailarina americana Betty Garrett, conhecida por interpretar a noiva de Frank Sinatra em dois musicais, morreu anteontem, aos 91 anos, no Centro Médico Ronald Reagan, em Los Angeles, Califórnia. A informação foi divulgada ontem pelo filho de Garrett. A atriz, que ganhou fama pelos musicais da Broadway no fim da década de 1940 e no início da de 1950, e depois conquistou sucesso também em Hollywood, faleceu em decorrência de um aneurisma na aorta. Em 2003, Barrett foi indicada ao Emmy por sua atuação no seriado de televisão Becker, de Ted Danson. Viúva desde 1975, a atriz e bailarina deixa um filho e uma neta.