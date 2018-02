Aos 83 anos, morre o ator Renato Consorte

O ator paulistano Renato Consorte morreu por volta das 14h desta segunda-feira, 26. Ele tinha 83 anos e lutava contra um câncer de próstata. Consorte morreu no Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, e será velado, a partir das 20h de hoje, no hospital Beneficência Portuguesa. Consorte participou de mais de 40 filmes, além de ter atuado em várias novelas de televisão. Entre os papéis em que se destacou, estão o personagem Chalita, na novela Tieta, e o padre Jeremy Hacker em Bang-bang, ambas na TV Globo. Fez também programas humorísticos na Globo, como A Família Trapo. Na TV Manchete participou do elenco da novela A História de Ana Raio e Zé Trovão e no cinema, participou, entre outros, dos filmes O Bandido da Luz Vermelha, Eles Não Usam Black-Tie, Rio 40 Graus e O Homem Que Desafiou o Diabo.