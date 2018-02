Aos 82 anos, morre pianista canadense Oscar Peterson O pianista canadense Oscar Peterson morreu aos 82 anos, informou Hazel McCallion, prefeito de Mississauga, cidade nos arredores de Toronto onde a estrela do jazz vivia. McCallion disse que Peterson foi vítima de falência renal. A Canadian Broadcasting Corp. informou que o músico faleceu ontem. Ele é considerado por muitos o maior músico do estilo em seu instrumento. O talento precoce e os dedos velozes fizeram de Peterson um dos mais conhecidos pianistas de jazz. Ao longo de sete décadas de carreira, Peterson tocou com outras lendas do jazz como Ella Fitzgerald, Count Basie e Dizzy Gillespie. Ele também é lembrado pela série de shows com o baixista Ray Brown e o guitarrista Herb Ellis na década de 1950. Duke Ellington o chamava de "o marajá dos teclados". Count Basie, certa vez, disse: "Oscar Peterson toca a melhor caixa de madeira que eu já ouvi".