Aos 81 anos, Hebe Camargo vai gravar 1º DVD em SP

Ela parece não conhecer a tristeza. No início do ano, foi submetida a cinco sessões de quimioterapia e recebeu mais de 3 mil cartas de fãs de todo o País. Deu a volta por cima, venceu um câncer e voltou ao trabalho. O retorno à TV foi digno da grande diva que é. Erguida no seu melhor salto alto, realizou o sonho de entrevistar o ídolo Roberto Carlos e reuniu, no palco do SBT, as globais Xuxa e Ana Maria Braga. E a senhora, que diz viver cercada de bichos - cachorros e pássaros - e ser apreciadora de um copinho de vodca seguido de um vinho encorpado, não quer saber de parar. Aos 81 anos, Hebe Camargo grava, na próxima segunda-feira, seu primeiro DVD, no palco do Credicard Hall, em São Paulo.

Bancado pela Sony Music, o projeto tem um time de estrelas, com participações de gente como Chitãozinho & Xororó, Maria Rita, Daniel, Leonardo e Fábio Jr. Hebe diz que só tem a agradecer a Deus. "Não preciso desejar mais nada. A vida me deu tudo. Tive dois maridos formidáveis, filhos lindos e um sobrinho maravilhoso. Mas eu gostaria de ter um casinho com o Roberto (Carlos). Só não sei se ele daria conta (risos)".

Enquanto o sonho da apresentadora não se concretiza, ela agenda pequenos encontros com o cantor. Como a Globo não o liberou para a gravação do DVD, por ele ser contratado da emissora, Hebe o convidou para uma participação em seu CD, batizado de "Hebe Mulher" e que chega às lojas no início de outubro. A primeira tiragem será de 30 mil cópias. "Eu adoraria ter o Roberto no DVD, mas não sei se teria condição de receber ele no palco e não sair de ambulância do teatro", brinca a apresentadora, que começou a carreira como cantora de rádio.

Para retribuir o carinho à amiga, Roberto Carlos caprichou em sua participação no CD, em que canta a música Você Não Sabe. "Eu chorei quando ouvi. Ele atrasou a saída do disco porque queria que tudo saísse perfeito. O Roberto mexe com a libido das mulheres".

No que depender de Hebe, a música só tende a ter mais espaço em sua vida. Para 2011, ela prepara doze shows pelo Brasil, em Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba Brasília e Recife. "Essa oportunidade de cantar de novo me faz lembrar do passado", diz Hebe, que, antes de ser apresentadora de TV, cantava com a irmã Stella Camargo, com a dupla sertaneja Rosalinda e Florisbela. As informações são do Jornal da Tarde.

Hebe Camargo - Credicard Hall (Av. Das Nações Unidas, 17.995, Santo Amaro). Tel. (011) 2846-6166. Dia 27, às 21h30. De R$ 20 a R$ 160.