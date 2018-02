Aos 80 anos, Peter Blake continua um artista alternativo

Alisando com frequência sua barba grisalha e amparando-se numa bengala para percorrer uma galeria no centro de Londres, o homem considerado o "padrinho da pop art" ainda luta para encontrar seu lugar no mundo da cultura contemporânea.

"É uma cruz que eu carrego", disse ele sobre o fato de não ser levado tão a sério quanto contemporâneos seus. "Talvez seja surpreendente que, na minha idade, com minhas enfermidades, eu ainda seja alegre", disse ele à Reuters na Waddington Custot Galleries, onde foi recentemente inaugurada sua exposição "Rock, Paper, Scissors" (pedra, papel, tesoura).

Ao seu redor estão desde as primeira aquarelas, pintadas aos 16 anos, em 1948, até "A Família", escultura concluída há poucos dias.

Blake admite que sempre precisa defender sua obra num mundo onde a arte "séria" é mais apreciada.

"Todos os pintores têm uma razão diferente para pintar - pode ser a política, pode ser a angústia, pode ser a raiva. Minha razão para pintar é fazer mágica e fazer coisas alegres."

(Reportagem de Mike Collett-White)