Aos 80 anos, João Gilberto grava DVD Como parte das comemorações dos 80 anos de João Gilberto, completados ontem, as empresas OCP Comunicação e Maurício Pessoa Produções anunciaram que, além dos shows que ele fará entre 29 de agosto e 30 de novembro, haverá também a gravação do primeiro DVD da carreira de João. O projeto 80 Anos. Uma Vida Bossa Nova ainda tem datas em negociação. A turnê é capitaneada pela mãe da filha caçula de João, Claudia Faissol, e pelo advogado Aloiso Salazar. São Paulo receberá o show na primeira semana de setembro (HSBC) e o Rio (Vivo Rio), no dia 10. As demais datas, em Salvador, Porto Alegre e Brasília, não foram anunciadas.