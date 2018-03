Aos 80 anos, Cinédia começa a digitalizar acervo Uma das primeiras companhias de cinema do País, com 700 curtas e médias-metragens e 56 longas na bagagem, a Cinédia comemora 80 anos na segunda-feira e anuncia o início do trabalho de digitalização de parte do seu acervo de fotografias e documentos históricos, além de uma série de cursos sobre cinema no Rio de Janeiro. Um ciclo de filmes da casa está prometido para o fim do ano no Instituto Moreira Salles.