Aos 76 anos, morre Don Kirshner O empresário musical e compositor americano Don Kirshner, classificado pela revista Time como "o homem com o ouvido de ouro", morreu na segunda-feira, aos 76 anos, em um hospital de Boca Raton, na Flórida, onde se tratava de uma infecção. A informação foi divulgada por um amigo próximo à família de Kirshner. Ele foi o criador do grupo de rock The Monkees e lançou músicos como Neil Diamond, Carole King e James Taylor. Kirshner também ajudou a divulgar artistas como Billy Joel, The Police, Prince, The Eagles, Lionel Richie e Ozzy Osbourne. Ele chegou a dirigir três selos discográficos: o Dimension, o Colgems e o Kirshner Records. / AP