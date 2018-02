Aos 74 anos, morre o produtor e diretor Claude Berri

O produtor e diretor francês Claude Berri, cuja filmografia inclui Jean de Florette, morreu nesta segunda-feira, 12, informou o gabinete do presidente francês, Nicolas Sarkozy. Berri, de 74 anos, foi internado no hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, no fim de semana, com uma séria complicação neurológica. Entre seus filmes mais populares, estão as adaptações dos contos trágicos da vida provençal de Marcel Pagnol, Jean de Florette e A Vingança de Manon, com Gérard Dipardieu, Yves Montand e Emmanuelle Beart. Ele também dirigiu uma adaptação de Germinal, de Emile Zola, e foi um produtor bastante criativo. Entre os filmes produzidos por ele, estão Tess- Uma Lição de Vida, de 1979, e Bem-vindo ao Norte, seu mais bem sucedido filme francês. "Ele podia trabalhar em qualquer gênero, fazendo-nos chorar ou rir, mas, acima de tudo, ele fez seu público pensar e se questionar, ele educou o espectador", disse o Palácio Elysée. (Por Yann Le Guernigou)