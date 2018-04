Aos 72 anos, morre Susannah York Morreu no sábado, em Londres, aos 72 anos, a atriz inglesa Susannah York, indicada para o Oscar de melhor coadjuvante por seu papel de uma frágil starlet em A Noite dos Desesperados (They Shoot Horses, Don"t They?, 1969). Também escritora de livros infantis (In Search of Unicorns (1984), Susannah York foi dirigida por Robert Altman em Imagens, em que interpretava uma mulher esquizofrênica. Papeis de mulheres perturbadas marcaram sua carreira desde o início, mais precisamente desde Freud (1962), a biografia do criador da psicanálise dirigida por John Huston. Susannah foi a mãe biológica de Superman e a paixão de Albert Finney em Tom Jones.