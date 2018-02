Aos 70 anos, Mick Jagger, astro dos Rolling Stones, se tornará bisavô em 2014

Mick Jagger, astro dos Rolling Stones, se tornará bisavô no começo de 2014. Sua filha Jade declarou ao jornal The Sunday que sua própia filha, Assisi, de 21 anos, dará a luz em alguns meses. Ela também disse que não acredita que Jagger irá reduzir o seu ritmo de atividades agora que será bisavô. Os Stones já têm programada uma turnê pela Austrália no próximo ano. Assisi disse à revista Hello! que seu avô pareceu satisfeito com a novidade e teria lhe dito: "Muito bem feito." A neta do músico comentou ainda: "Acho que será bom para ele ser bisavô, ainda que eu saiba que ele não goste da ideia de ser chamado assim. Eu o chamo de Mick, para evitar chamá-lo de vovô." /AP