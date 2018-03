Aos 66 anos, Rod Stewart é pai pela oitava vez

Aiden, o oitavo filho do cantor escocês Rod Stewart, de 66 anos, o segundo de sua união com a modelo e fotógrafa Penny Lancaster, nasceu na quarta-feira, 16.

O veterano roqueiro, autor de temas lendários como Maggie May e Da Ya Think I'm Sexy?, declarou após o nascimento do menino que tanto ele como sua esposa se sentem "orgulhosos e emocionados" pelo novo filho.

O nascimento de Aiden é fruto de um tratamento de fertilidade ao qual Lancaster se submeteu no ano passado. Em 2007, quando participava de um concurso na televisão britânica, ela garantiu que sua intenção após gravar o programa era ter um novo filho com o roqueiro (na época os dois já eram pais de Alastair Wallace, hoje com 5 anos).

Stewart é um dos artistas que mais venderam álbuns na história da música - quase 150 milhões de cópias.