Aos 64 anos, cantor Van Morrison é pai outra vez

"Gigi (Lee) e Van Morrison têm orgulho em anunciar o nascimento do seu primeiro filho, George Ivan Morrison 3o", disse o norte-irlandês Morrison em seu site, o www.vanmorrison.com, na segunda-feira.

"Vanzinho, nascido em 28 de dezembro de 2009 -- a imagem escarrada do papai. Ele é um cidadão duplo da Irlanda do Norte/Reino Unido e dos Estados Unidos", esclareceu o texto.

Um assessor de imprensa do cantor disse que o casal manteve sigilo sobre o local do nascimento. Esse porta-voz não quis dizer se Lee é esposa ou namorada do cantor, limitando-se a dizer que ela é agente dele e recentemente atuou como produtora-executiva do DVD "Astral Weeks' Live at the Hollywood Bowl."

Morrison, que em 45 anos de carreira transitou por soul, blues, jazz, R&B e country, tem uma filha de 39 anos, a cantora e compositora Shana Morrison, do seu primeiro casamento, com Janet "Planet" Minto.

Famoso por canções como "Gloria" e "Brown Eyed Girl", ele foi nomeado em 1993 para o Hall da Fama do Rock, mas faltou à cerimônia.

(Reportagem de Jill Serjeant)