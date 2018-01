Aos 60 anos, Record calcula êxito da era Edir Macedo no Ibope: 310% Já que ninguém consegue falar dos 60 anos da Record sem pensar que a era de ouro da emissora aconteceu na gestão Machado de Carvalho, entre as décadas de 1960 e 70, com os grandes festivais de música e programas como Família Trapo, a atual administração resolveu fazer as contas e provar que a era Edir Macedo tem, sim, grande importância na longevidade da marca. Em um estudo de audiência dos últimos 20 anos, com base nos números do Ibope, a Record saiu de 1,5 ponto de audiência na média diária, das 7 h à 0 h, para 6,1 pontos (cálculo até 27 de setembro, data do aniversário de 60 anos). São 310% de crescimento.