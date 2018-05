Aos 50 anos, Chico Adnet lança 1º disco 'Alma do Brasil'

Não que a vida podasse as oportunidades. A família Adnet tem tradição na música. Chico é irmão do músico e compositor Mário e das cantoras Muiza e Maucha. Sua tia, a pianista Carmen, de 80 anos, venceu o concurso de Chopin, em Varsóvia, em 1949. "Ainda assim, eu me preocupava mais em ganhar a vida do que ter uma banda. A paixão pela música, porém, sempre esteve ali", explica.

Mais do que a necessidade de ganhar a vida, Chico sentia que sua música não cabia mais no mercado atual. São pitadas de bossa nova e samba, com arranjos orquestrais e piano. "Naquela época (anos 80), me sentia inadequado", confessa. "Mas essa ideia foi tomando forma há dois ou três anos. Ano passado, voltei a compor. Foi como uma avalanche, que começou a tomar conta de mim. Não consegui mais parar."

Boa parte das composições de todo esse tempo foi relembrada aos poucos. Eram arrancadas da memória de Chico. "Elas começaram a reaparecer. Tinha pouco desse material gravado. Cada uma das canções que eu escolhi para o disco me deixou em transe por uma semana", diz. Com todas, de novo, em sua cabeça, o músico percebeu que o material produzido anteriormente era muito mais melancólico e triste. Hoje, a sua música é algo mais festivo. "É a terapia. São nove anos fazendo. Tenho uma consciência diferente agora", explica. "Nos anos 80, algumas coisas saiam de mim de forma triste. Eu mostrava para as pessoas e elas estranhavam isso."

"Arquiteto", "Adeus Brasil", "Quem Não Quer Ser Feliz?" fazem parte dessa leva antiga. O tom um tanto melancólico das letras entra em sintonia com os arranjos refinados produzidos por dez músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). A voz de Chico, frágil e baixa, dá o tom intimista. O disco foi produzido pelo próprio compositor em parceria com o maestro e violonista Jaime Alem, que trabalha com Maria Bethânia e lançou um disco no selo de Chico, Repique Brasil.

Ex-integrante do conjunto vocal Céu da Boca, Chico encontrou em arranjos refinados um talento capaz de engrandecer sua estreia. Sua capacidade como letrista - apenas duas, das 14, não são suas - não atinge o mesmo grau de excelência de seus arranjos e melodias. Mas, apesar dos 50 anos, esta é a estreia de Chico Adnet. As cinco décadas trazem reflexão. E ele, aos poucos, volta a investir no sonho de garoto. As informações são do Jornal da Tarde.