Aos 45 anos, Brad Pitt diz que idade não o preocupa

O ator Brad Pitt disse que não tem medo de envelhecer, mas se preocupa com a maneira como vai morrer. Pitt, que completou 45 anos no mês passado, estava em Berlim para a première européia de "O Curioso Caso de Benjamin Button", em que faz um homem que nasceu com 80 e poucos anos e, em lugar de envelhecer, vai rejuvenescendo ao longo da vida. "Não tenho muito medo de envelhecer. Tenho mais medo em relação a como vou morrer", disse ele em coletiva de imprensa na segunda-feira. "Incêndios e lugares apertados não me agradam. Um tubarão seria interessante." O filme, que arranca lágrimas dos espectadores, relata a história de amor entre Benjamin Button e Daisy, representada por Cate Blanchett, e as alegrias e tristezas que enfrentam à medida que ele vai ficando mais jovem, enquanto ela envelhece. Indagado sobre o que o faz chorar, Brad Pitt respondeu: "Eu não choro. Sou durão".