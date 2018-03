Aos 22 anos, morre Bobbi Kristina Brown, filha da cantora Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown, filha da cantora Whitney Houston, morreu neste domingo, 26, no Estado da Georgia, nos EUA, aos 22 anos. Há quase sete meses, ela havia sido encontrada em estado inconsciente com a cabeça submersa na banheira, em sua casa, no subúrbio de Atlanta. Ela era a única filha da artista, morta em 2012, aos 48 anos, com o cantor de R&B Bobby Brown.

"Bobbi Kristina Brown morreu cercada pela família. Ela está finalmente em paz, nos braços de Deus. Queremos agradecer a todos pelo tremendo apoio e amor recebidos durante esses últimos meses”, afirmou Kristen Foster, representante dos familiares da garota.

Bobbi foi encontrada inconsciente em 31 de janeiro na casa que dividia com Nick Gordon, que ela definia como seu marido. Na época, a polícia afirmou que a garota teria se afogado. Desde o início do ano, Bobbi permanecia em coma e chegou a ser noticiado que sua família havia decidido desligar os aparelhos que a mantinham viva. A informação foi desmentida.

Em junho, Bobbi foi transferida para uma clínica de cuidados paliativos pela piora de seu estado de saúde. Coincidentemente, Whitney Houston morreu afogada na banheira de um hotel em Beverly Hills após anos de batalhas contra o vício em drogas