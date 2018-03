Ao gosto de uma menina educada

AN EDUCATION

BOM

É curioso notar como se vêm reciclando em filmes contemporâneos temas e canções que já serviram de trilha sonora para outros. Tarantino fez isso aberta e brilhantemente em Bastardos Inglórios, de 2009, homenageando Ennio Morricone. Agora, em Educação (An Education), a diretora Lone Scherfig retoma A Summer Place, com a orquestra de Percy Faith, do filme de mesmo nome, que fez enorme sucesso em 1960. Ter música boa era o mínimo que se esperava de um filme com roteiro de Nick Hornby. E An Education tem bons achados da virada dos anos 1950 para os 60, época em que se passa a história. A personagem principal, como o roteirista, é apaixonada por música. E o que essa inglesinha de 16 anos gosta de ouvir é Juliette Gréco e outros franceses. A trilha emparelha Ray Charles, Brenda Lee, Floyd Cramer, o jazzman Mel Torme em momento rhythm"n"blues e outras charmosas antiguidades com temas instrumentais de Paul Englishby e expoentes atuais, bem educadas musicalmente, como Duffy (que lembra Brenda Lee), Madeleine Peyroux e Melody Gardot, que têm uma queda pelo estilo brechó. Ou harmonia com os antigos.