Anúncio sobre 'JN' foi antecipado para evitar teorias conspiratórias Combinada no início do ano, a data da saída de Patrícia Poeta do Jornal Nacional seria anunciada só em novembro, pouco antes da troca de fato, agendada para o dia 3. Mas, antes que se especulasse que a mudança havia sido consumada por pressão do(a) presidente eleito(a), a direção da Globo achou por bem apresentar desde já, com o pleito ainda indefinido, a dança das cadeiras previamente programada. Diante do potencial que o JN tem para atrair especulações políticas, a emissora considerou que o ideal seria avisar sobre as mudanças agora, antes do final do 2º turno.