Anunciantes preferem filmes dublados, indica Ibope Os anunciantes preferem os filmes dublados. Levantamento do Ibope Monitor de investimentos do mercado publicitário mostra que entre os canais que mais faturaram no primeiro semestre do ano, em comparação ao ano anterior, está a turma que abriu mão das legendas. Na TV paga, o canal Fox - criticado por dublar toda a sua programação - lidera o ranking de faturamento, com crescimento de 62% no período, em relação a 2008.