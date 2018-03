Anunciados indicados ao prêmio Man Booker de ficção A escritora britânica Sarah Waters, com seu livro "The Night Watch", é a favorita, entre os seis finalistas anunciados nesta quinta-feira, ao prêmio literário Man Booker. Sarah disputa com Kiran Desai ("The Inheritance of Loss"), Kate Grenville ("The Secret River"), M.J. Hyland ("Carry Me Down"), Hisham Mater ("In the Country of Men") e Edward St. Aubyn ("Mother´s Milk"). "The Night Watch" conta a história de quatro londrinos durante os anos da II Guerra Mundial (1939-1945) e o pós-guerra. O presidente do júri, Hermione Lee, destacou que os seis romances finalistas têm "uma voz original e distintiva", "uma imaginação audaz" e "uma veracidade histórica". A lista não inclui o escritor que era apontado como o grande favorito, David Mitchell, autor de "Black Swan Green". "No fim, há alguns livros que te parecem mais emocionantes e interessantes do que outros", explicou Lee durante o anúncio dos finalistas, feito na sede em Londres do Man Group, entidade que patrocina o prêmio. O prêmio Man Booker de ficção, que será entregue em Londres no dia 10 de outubro, concede ao vencedor 74.000 euros.